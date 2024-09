SV Frannach triumphiert auswärts gegen Dietersdorf/Loipersdorf

Details Montag, 09. September 2024 20:12

In einem spannenden Duell in der Oberliga Süd-Ost konnte sich der SV Frannach auswärts gegen Dietersdorf/Loipersdorf mit 4:2 durchsetzen. Am Ende behielt der Gast aus Frannach die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte. Es war der erste Dreier in dieser Saison.

Frühe Tore und eine ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 15. Minute konnte Vito Gorza den SV Frannach in Führung bringen. Die Gäste aus Frannach nutzten eine Unsicherheit in der Defensive der Heimmannschaft aus und Gorza vollendete souverän zum 0:1. Doch die Antwort von Dietersdorf/Loipersdorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 18. Minute, gelang Michael Tieber der Ausgleichstreffer. Ein präziser Abschluss brachte das 1:1 und ließ die heimischen Fans jubeln.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und beide Teams schenkten sich nichts. In der 34. Minute war es erneut Vito Gorza, der seine Mannschaft in Führung brachte. Mit einem gut platzierten Schuss sorgte er für das 1:2 und stellte die Weichen für eine spannende zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit endete somit mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Eine turbulente zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der SV Frannach, dass sie gewillt waren, den Vorsprung auszubauen. In der 53. Minute konnte Lukas Stadler per Freistoß auf 1:3 erhöhen. Doch die Heimmannschaft gab nicht auf. In der 65. Minute war es Jakob Janser, der mit einem sehenswerten Treffer den Anschluss zum 2:3 herstellte. Dieses Tor gab den Gastgebern neue Hoffnung und die Zuschauer sahen eine intensive Schlussphase. Die Spannung stieg weiter an, als in der 70. Minute Lukas Stadler vom SV Frannach nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Mit einem Mann weniger auf dem Platz musste der SV Frannach die verbleibenden Minuten verteidigen.

In der Schlussphase versuchte Dietersdorf/Loipersdorf alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Gäste aus Frannach zeigten eine starke Defensivleistung und ließen kaum noch Chancen zu. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit konnte Gorza in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends für die Entscheidung sorgen. Sein Tor zum 2:4 besiegelte den Sieg für den SV Frannach.

Stimme zum Spiel:

Christoph Scheer (Obmann Frannach): "Wir sind sehr erleichtert, den ersten Sieg eingefahren zu haben, da wir uns zuletzt von Spiel zu Spiel gesteigert haben und nun endlich den verdienten Lohn eingefahren haben. Gratulation an Mannschaft und Trainerteam!"

Oberliga Süd-Ost: DUSV : Frannach - 2:4 (1:2)

92 Vito Gorza 2:4

65 Jakob Janser 2:3

53 Lukas Stadler 1:3

34 Vito Gorza 1:2

18 Michael Tieber 1:1

15 Vito Gorza 0:1

