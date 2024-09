USV Gnas trotzt Wetter und feiert Sieg über Pöllauer Sportklub

Details Samstag, 14. September 2024 11:49

Der USV Gnas setzte sich am Freitagabend - dem Regenwetter zum Trotz - mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den Pöllauer Sportklub I durch. Die Partie im Gnaser Roth Stadion, die bei regnerischem Wetter stattfand, begann zunächst ausgeglichen, doch im Verlauf der zweiten Halbzeit dominierte die Heimmannschaft zunehmend und sicherte sich den Sieg durch Tore von Leonhard Kaufmann und David Friedl.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem USV Gnas und dem Pöllauer Sportklub I begann mit einer ausgeglichenen ersten Halbzeit. Beide Teams starteten vorsichtig, und Torchancen blieben zunächst Mangelware. In der 15. Minute hatte Gnas jedoch die erste große Gelegenheit, als ein Stanglpass in die Mitte gespielt wurde, aber der Abschluss weit über das Tor ging. Pöllau antwortete in der 20. Minute mit einer Chance durch einen Eckball, den der Gnaser Torhüter Pripfl gekonnt parierte.

In der 25. Minute war das Match weiterhin ausgeglichen, und es gab nur wenige Torchancen auf beiden Seiten. Pöllau hatte in der 35. Minute eine weitere Gelegenheit nach einem Distanzschuss, der zu einem Eckball führte, der jedoch zu kurz geriet. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste noch eine Freistoßmöglichkeit, die jedoch ungefährlich blieb. So endete die erste Halbzeit torlos, und beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Kabinen.

Gnaser Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den USV Gnas. In der 50. Minute erzielte Leonhard Kaufmann das 1:0 nach einem Eckball. Sein präziser Kopfball ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance. Gnas blieb am Drücker und hatte in der 62. Minute eine weitere Chance, doch die Pöllauer Innenverteidigung klärte per Grätsche.

In der 65. Minute baute David Friedl die Führung der Heimmannschaft aus. Nach einem Freistoß köpfte er den Ball zum 2:0 ins Netz. Die Gnaser waren nun deutlich überlegen, und die Gäste hatten Mühe, dem Druck standzuhalten. Eine weitere große Möglichkeit für Gnas folgte in der 68. Minute, doch der Pöllauer Torhüter parierte den Schuss gekonnt.

Im weiteren Verlauf wurde die Überlegenheit der Gnaser immer deutlicher, und sie drängten auf ein weiteres Tor. Trotz einiger guter Chancen konnte die Heimmannschaft jedoch kein weiteres Tor erzielen.

Stimme zum Spiel:

Bernd Kulmer (Trainer Pöllauer Sportklub): "Wir hatten in der ersten Halbzeit sowie auch der Gegner zwei super Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit gerieten wir gleich nach Wiederbeginn in Rückstand und fanden danach keine Mittel mehr um das Spiel zu drehen. Bitter, denn die Partie hätte, wenn wir unsere Torchancen genutzt hätten, anders verlaufen können."

Oberliga Süd-Ost: Gnas : Pöllauer Sportklub I - 2:0 (0:0)

65 David Friedl 2:0

50 Leonhard Kaufmann 1:0



