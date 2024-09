TSV Kirchberg/R. dreht Krimi gegen SVU Ilztal

Details Freitag, 20. September 2024 23:17

Im spannenden Duell der Oberliga Süd-Ost setzte sich der TSV Kirchberg/R. mit 2:1 gegen den SVU Ilztal durch. Nach einer ereignisreichen Partie, in der beide Mannschaften alles gaben, konnte Kirchberg/R. am Ende die Oberhand behalten. Die Kirchberger mussten das Spiel aber drehen, um sich die drei Zähler zu holen.

Eigentor bringt Gäste in Führung

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich die Heimmannschaft offensiv stark, doch die ersten Angriffsversuche blieben erfolglos. Ein Freistoß von der linken Seite führte zu einem ungefährlichen Kopfball von Kirchberg/R. Der SVU Ilztal antwortete mit einem gefährlichen Seitfallzieher von Schmallegger, der knapp über das Tor flog. Die Ilztaler Mannschaft kam immer besser ins Spiel und nutzte eine Unsicherheit in der Kirchberger Defensive eiskalt aus. Ein riskanter Rückpass versprang sich vor Torwart Hödl, der ein Luftloch schlug, und Matthias Pöltl traf zum 1:0 für die Gäste.

Kirchberg/R. versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch eine Riesenchance von Rabl konnte der Keeper der Ilztaler stark parieren (34. Minute).

Kirchberg/R. dreht das Spiel

Nach der Pause drängte der TSV Kirchberg/R. auf den Ausgleich und wurde in der 57. Minute belohnt. Stephan Froschauer erzielte mit einer direkten Ecke den 1:1-Ausgleich. Sein erster Versuch landete an der Außenstange, prallte von einem Ilztaler ins Toraus, und der zweite Versuch segelte in die Mitte des Tores.

Der Druck von Kirchberg/R. erhöhte sich weiter, und die Ilztaler kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte (56. Minute). Eine Außenstange von Höfler in der 68. Minute unterstrich die Offensivbemühungen der Heimmannschaft. In der 81. Minute gelang Samuel Höfler ein Traumtor: Ein halbhoher Ball von der rechten Seite wurde von ihm mit der Ferse ins lange Eck versenkt, was den TSV Kirchberg/R. mit 2:1 in Führung brachte.

Am Ende war es ein verdienter Sieg für den TSV Kirchberg/R., der über die gesamte Spielzeit hinweg spielbestimmender und gefährlicher war.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Nach guten ersten Minuten haben wir total den Faden verloren und sind dann nicht unverdient in Rückstand geraten. Nach der Pause haben wir das Spiel klar bestimmt, die Jungs Moral bewiesen und das Spiel gedreht. Drei hart erkämpfte, aber aufgrund der zweiten Halbzeit, nicht unverdiente Punkte gegen eine gute Ilztaler Mannschaft.“

Oberliga Süd-Ost: Kirchberg/R. : SVU Ilztal - 2:1 (0:1)

81 Samuel Höfler 2:1

57 Stephan Froschauer 1:1

30 Eigentor durch Matthias Pöltl 0:1

