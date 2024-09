Dramatischer Sieg für SC St. Margarethen/R. gegen Pöllauer Sportklub

Details Freitag, 20. September 2024 23:37

In einem packenden Spiel der Oberliga Süd-Ost setzte sich der SC St. Margarethen an der Raab mit 3:2 gegen den Pöllauer Sportklub durch. Die Margarethener bestätigen damit iihre starke Form, während Pöllau weiterhin große Probleme hat. Besonders herausragend war Thomas Wotolen, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Frühe Führung durch Elfmeter

Der SC St. Margarethen/R. ging bereits in der 24. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Thomas Wotolen trat an und verwandelte sicher zum 1:0. Dieser frühe Rückstand schien den Pöllauer Sportklub aber nicht aus der Ruhe zu bringen. Stattdessen entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 30. Minute gelang es dann Benedikt Gesslbauer, den Ausgleich für den Pöllauer Sportklub zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von SC St. Margarethen/R. keine Chance und stellte den Spielstand auf 1:1. Doch Gesslbauer war noch nicht fertig. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, schlug er erneut zu und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Ein Doppelschlag, der das Spiel vorerst zu Gunsten der Heimmannschaft drehte.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Ende

Die zweite Halbzeit begann mit hohem Tempo. Der Pöllauer Sportklub wollte die Führung ausbauen, während der SC St. Margarethen/R. alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. In der 67. Minute war es dann soweit: Marcello Hofer traf für die Gäste und glich zum 2:2 aus. Das Spiel stand nun wieder auf Messers Schneide.

Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, und es sah lange Zeit nach einem Unentschieden aus. Doch in der 90. Minute schlug Thomas Wotolen erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer des Abends brachte er den SC St. Margarethen/R. mit 3:2 in Führung und sorgte damit für den späten Sieg seiner Mannschaft. Der Pöllauer Sportklub I versuchte in den verbleibenden Minuten, noch einmal zurückzukommen, doch die Zeit reichte nicht mehr aus.

Stimme zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Das waren heute zwei komplett verschiedene Halbzeiten. Erste Halbzeit war Pöllau spielbestimmend und hatte eine Großzahl an Möglichkeiten und war auch verdient in Führung. Zweite Halbzeit waren wir spielbestimmend, glichen aus und schossen in letzter Minute auch den glücklichen Siegtreffer. Ein großes Lob an die Mannschaft."

Oberliga Süd-Ost: Pöllauer Sportklub I : St. Margarethen - 2:3 (2:1)

93 Thomas Wotolen 2:3

67 Marcello Hofer 2:2

44 Benedikt Gesslbauer 2:1

30 Benedikt Gesslbauer 1:1

24 Thomas Wotolen 0:1

