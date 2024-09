Kous-Dreierpack: SVH Waldbach triumphiert über USV Deutsch Goritz

Details Samstag, 21. September 2024 09:14

In einem aufregenden Spiel der Oberliga Süd-Ost setzte sich SV Hochwechsel Waldbach mit 4:2 gegen USV Deutsch Goritz durch. Die Gäste dominierten die erste Halbzeit mit zwei Toren und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus, bevor Deutsch Goritz eine späte Aufholjagd startete. Doch letztlich reichte es nicht für die Heimmannschaft, und Waldbach sicherte sich den Sieg.

Waldbach übernimmt die Führung

Mit dem Anpfiff begann ein intensives Match zwischen USV Deutsch Goritz und SV Hochwechsel Waldbach. In der 30. Minute gelang es Christian Schneeberger, den Bann zu brechen und das erste Tor für SVH Waldbach zu erzielen.

Elf Minuten später, in der 41. Minute, konnte Ziga Kous den Vorsprung für die Gäste weiter ausbauen. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 0:2 und erhöhte damit den Druck auf Deutsch Goritz. Bis zur Halbzeitpause gelang es den Gastgebern nicht, eine nennenswerte Antwort zu finden, und so ging es mit einem deutlichen Rückstand in die Kabinen.

Spannung und Aufholjagd

Nach der Pause startete SVH Waldbach wieder stark und baute den Vorsprung in der 58. Minute weiter aus. Wieder war es Ziga Kous, der nach einem schnellen Konter das 0:3 erzielte. Die Dominanz der Gäste schien ungebrochen.

Doch USV Deutsch Goritz zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 68. Minute gelang Kristian Kraus der erste Treffer für die Heimmannschaft zum 1:3. Dieser Anschlusstreffer brachte neue Energie in das Team und die Fans begannen wieder zu hoffen. Nur zwei Minuten später, in der 70. Minute, war es Anel Hajric, der den Ball zum 2:3 im Netz unterbrachte. Plötzlich war das Spiel wieder offen.

Doch SVH Waldbach blieb ruhig und konzentriert. In der 74. Minute stellte Ziga Kous mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und markierte das 2:4. Dieses Tor dämpfte die Hoffnungen der Heimmannschaft erheblich und brachte Waldbach in eine komfortable Position. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffsversuchen von Deutsch Goritz, doch die Abwehr von Waldbach blieb stabil und ließ keine weiteren Treffer zu.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Es war ein sehr intensives Spiel auf einem unglaublich tiefen und schlechten Platz. Ein großes Kompliment muss ich Deutsch-Goritz aussprechen. Sie spielen wirklich guten und ansehnlichen Fußball, bei der die Spielidee klar erkennbar ist. Wir waren an diesem Tag in der Offensive in extremer Spiellaune und zudem auch sehr effektiv. Unsere Innenverteidigung hat fast alles wegverteidigt was gekommen ist, die ganze Mannschaft hat über 90 Minuten leidenschaftlich gefightet und daher war es für mich ein verdienter Auswärtssieg. Ein Riesenlob an die ganze Mannschaft, wie sie in den letzten Wochen arbeitet, ist schon sensationell. Normal möchte ich keine Spieler in den Mittelpunkt rücken, aber heute möchte ich Ziga Kous mit seinen 3 Toren und seinem Assist zum „Man of the Match“ deklarieren und zudem unseren 44-jährigen Schlussmann Roland Santa erwähnen. Dieser ist aufgrund der Hochzeit unseres Tormanns Ivan Benko, wieder mal eingesprungen und hat seine Aufgabe wieder super erledigt hat. Auf diesem Weg auch nochmals herzliche Gratulation zur Hochzeit an unseren Tormann Ivan Benko und seiner Angetrauten. Diese Woche geht es mit den beiden Derbys gegen Hartberg U. und Pöllau im heimischen Waldstadion weiter. Wir können es kaum erwarten."

Oberliga Süd-Ost: Deutsch Goritz : Waldbach - 2:4 (0:2)

74 Ziga Kous 2:4

70 Anel Hajric 2:3

68 Kristian Kraus 1:3

58 Ziga Kous 0:3

41 Ziga Kous 0:2

30 Christian Schneeberger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.