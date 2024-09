Heil-Doppelpack: SV Anger besiegt FC Almenland

Details Sonntag, 22. September 2024 20:05

In der sechsten Runde der Oberliga Süd-Ost trafen der FC Almenland und der SV Anger aufeinander. Die Partie versprach von Anfang an Spannung. Am Ende konnte sich der SV Anger mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg durchsetzen.

Blitzstart von Almenland

Das Spiel begann mit einem frühen Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute gelang dem FC Almenland der erste Treffer. Michael Vorraber köpfte den Ball nach einer präzisen Flanke ins Netz und brachte die Heimmannschaft somit schnell mit 1:0 in Führung.

Doch der SV Anger ließ sich nicht lange bitten und fand schnell zurück ins Spiel. In der 19. Minute gelang Marco Heil der Ausgleichstreffer. Nach einem gut herausgespielten Angriff schob er den Ball überlegt ins Tor. Nur wenige Minuten später, in der 32. Minute, konnte der SV Anger erneut zuschlagen. Alexander Peter Pötz nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Almenland und erzielte das 2:1 für die Gäste.

Das Spiel wurde in dieser Phase intensiver und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Martin Knoll vom FC Almenland konnte kurz vor der Halbzeit mit einer guten Aktion auf sich aufmerksam machen, doch sein Schuss verfehlte das Ziel. Somit ging der SV Anger mit einer knappen 2:1-Führung in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause versuchte der FC Almenland den Rückstand wettzumachen. In der 60. Minute hatte Martin Knoll erneut eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss prallte nur an die Latte. Das Pech verfolgte den Gastgeber weiterhin, während der SV Anger versuchte, die knappe Führung zu verteidigen.

Die Gäste spielten in der Schlussphase zunehmend auf Zeit, was den Unmut der Heimmannschaft und ihrer Fans hervorrief. Diese Taktik wurde jedoch kurz vor Ende des Spiels belohnt. In der 86. Minute erhielt der SV Anger einen Elfmeter, den Marco Heil sicher zum 3:1 verwandelte. Dies schien die Entscheidung zu sein, doch der FC Almenland gab sich noch nicht geschlagen.

In der 89. Minute gelang Marcel Pascal Wieltschnig der Anschlusstreffer für den FC Almenland. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr und brachte seine Mannschaft mit dem 2:3 zurück ins Spiel. Kurz darauf, in der 90. Minute, hatte Michael Vorraber sogar die Möglichkeit, das Spiel zu egalisieren. Doch sein Schuss ging knapp über das Tor.

Mit drei Minuten Nachspielzeit versuchte der FC Almenland verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des SV Anger hielt stand.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolfi (Trainer Anger): "Von Anfang an war uns klar, dass das kein leichtes Spiel werden würde. Aber wir hatten uns fest vorgenommen, hier unbedingt drei Punkte mitzunehmen. Die Jungs waren hochmotiviert, und das hat man auch auf dem Platz gesehen. Das war insgesamt ein harter Kampf bis zum Schluss. Wir haben mit enormem Willen das Spiel gedreht und nach dem Rückstand nicht aufgegeben. Gerade in der derzeitigen schwierigen Situation, wo wir zahlreiche Verletzungen verkraften müssen, zeigt sich die Moral und Geschlossenheit der Mannschaft. Genau diese Einstellung müssen wir auch in die nächsten Spiele mitnehmen. Jetzt freuen wir uns erstmal über den wichtigen Sieg und arbeiten weiter, um unsere Ziele zu erreichen."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland : Anger - 2:3 (1:2)

89 Marcel Pascal Wieltschnig 2:3

86 Marco Heil 1:3

32 Alexander Peter Pötz 1:2

19 Marco Heil 1:1

3 Michael Vorraber 1:0

Details

