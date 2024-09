Überzeugender Heimsieg: USV Hartberg/U. schlägt SV Frannach

Details Sonntag, 22. September 2024 20:01

In der sechsten Runde der Oberliga Süd-Ost feierte der USV Hartberg/Umgebung einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Frannach. Die Mannschaft von USV Hartberg/U. zeigte von Beginn an eine starke Leistung und ließ den Gästen aus Frannach kaum Chancen. Besonders auffällig war der dreifache Torschütze Jakob Mogg, der einen herausragenden Tag erwischte. Auch Fabian Kugl trug sich in die Torschützenliste ein und rundete den Erfolg der Gastgeber ab.

Hartberg/U. startet stark

Gleich zu Beginn zeigten die Hausherren aus Hartberg, dass sie die Partie fest im Griff hatten. Bis zum ersten Tor dauerte es aber. In der 42. Minute fiel schließlich das erste Tor des Spiels: Jakob Mogg brachte den USV Hartberg/U. mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

Bis zur Halbzeitpause konnte der SV Frannach dem Druck der Gastgeber zwar standhalten, dennoch waren die Gäste hauptsächlich damit beschäftigt, die Angriffe der Hartberger abzuwehren. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 gingen die Teams in die Kabine, wobei bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich war, dass es für die Gäste aus Frannach schwierig werden würde, das Spiel noch zu drehen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause knüpfte der USV Hartberg/U. nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. In der 74. Minute war es erneut Jakob Mogg, der den Ball per Elfmeter zum 2:0 im Tor der Gäste unterbrachte. Der Spieler Nik Pintaric vom SV Frannach sah für den Torraub die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen, was die ohnehin schon schwierige Situation für die Gäste noch weiter verschlechterte.

In der 76. Minute machte Jakob Mogg sein Dreierpack perfekt und erzielte das 3:0. Die Hartberger nutzten die numerische Überlegenheit konsequent aus und erhöhten kurz vor Spielende in der 90. Minute durch Fabian Kugl auf 4:0.

In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel nach 95 Minuten ab.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Gruber (Trainer Hartberg): "Wir hatten viel Kontrolle im Spiel, allerdings nicht das erhofft hohe Tempo im Spiel mit Ball. Nach ein paar kleinen Anpassungen in der Halbzeitpause wurde es in Halbzeit zwei dann doch sehr dominant und nach der roten Karte des Gegners, dann auch deutlich. Im Hinblick auf die nächsten zwei schweren Auswärtsspiele ein ganz wichtiger Sieg."

Rene Triller (Trainer Frannach): "Bis zur Roten Karte in der 75. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel, wo beide Mannschaft am Leistungsminimum gespielt haben. Nach der Roten war es für uns dann leider vorbei. Solche Tage muss man ganz schnell abhaken. Leider konnten wir unser Ausfälle nicht ansatzweise kompensieren."

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Frannach - 4:0 (1:0)

92 Fabian Kugl 4:0

76 Jakob Mogg 3:0

74 Jakob Mogg 2:0

42 Jakob Mogg 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.