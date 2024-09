Dietersdorfer USV Loipersdorf dreht Match gegen SV Krottendorf im Finish

Details Montag, 23. September 2024 15:26

In einem mitreißenden Spiel der Oberliga Süd-Ost gelang dem Dietersdorfer USV Loipersdorf ein 3:1-Sieg gegen den SV TRIOTRONIK Krottendorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Hausherren in der zweiten Hälfte auf und sicherten sich in einem packenden Schlussspurt drei wichtige Punkte. Die Gäste aus Krottendorf hatten lange Zeit die Nase vorn, mussten sich aber letztlich der Heimstärke von Dietersdorfer USV Loipersdorf geschlagen geben.

Torlose erste Halbzeit

Die Dietersdorfer waren nach der Reduktion auf einen Legionär von der ersten Runde an unter Druck, die jüngsten Ergebnisse waren bekanntlich nicht besonders von Erfolg gekrönt. Bei Vizemeister Krottendorf lief es ebenfalls seit Saisonstart nicht besonders. Dementsprechend vorsichtig gingen beide Teams in das Spiel, Chancen waren Mangelware, leichte Feldüberlegenheit der Dietersdorfer in Hälfte 1 ohne zwingende Chancen.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Knapp nach der Hälfte in der 55. Minute kamen die Gäste zum 0:1: Kristof Sandor Nemeth schießt den Ball unhaltbar für den überragenden Stefan Bauer ins linke Kreuzeck. In weiterer Folge hatten die Krottendorfer mehr Spielanteile, der Torhöter der Hausherren verhinderte aber jeden Torerfolg, der DUSV kam andererseits kaum vor das gegnerische Tor.

Eine Viertelstunde vor Schluß gab es dann noch die Großchance auf das 0:2 für Krottendorf und der eingewechselte Fabian Koller hatte die Chance aufs 1:1 für die Dietersdorfer. Als schon alle mit einem vollen Erfolg der Krottendorfer rechneten gab es in der 86. Minute einen Freistoß aus rund 25 Metern: Karoly Balint spielte kurz ab und Alex Kanalas zog ab, der abgefälschte Schuß ging unhaltbar für Patrikk Gösslbauer ins linke Eck. Kaum 2 Minuten später düpierte Balint Zoltan Karoly den Krottendorfer Torhüter mit einem wunderbaren Heber zum 2:1. In der 92. Minute gab es noch einen Foulelfmeter für den DUSV, den Stefan Erkinger souverän zum vielumjubelten 3:1 verwandelte.

Stimme zum Spiel:

Michael Teuschler (Sektionsleiter DUSV): "ine kämpferische Glanzleistung unserer Mannschaft mit dem Quäntchen Glück in der Schlußphase, die Krottendorfer sahen sich bereits als Sieger und hätten sich durchaus auch einen Punkt verdient."

Oberliga Süd-Ost: DUSV : Krottendorf - 3:1 (0:0)

92 Stefan Erkinger 3:1

88 Balint Zoltan Karoly 2:1

86 Alex Kanalas 1:1

55 Kristof Sandor Nemeth 0:1

