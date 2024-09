USV Hartberg/U. feiert klaren Sieg bei SVH Waldbach

Details Dienstag, 24. September 2024 22:01

Im Nachtragsspiel der Oberliga Süd-Ost zwischen dem SV Hochwechsel Waldbach und dem USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung zeigte sich der USV Hartberg/U. als klar überlegen. Mit einem dominanten 0:3-Sieg sicherten sich die Gäste drei wichtige Punkte und setzten ein deutliches Zeichen in der 5. Runde der Saison. Die Tore für die Gäste erzielten Jakob Mogg und Markus Hofer.

Blitzstart der Gäste

Gleich von Beginn an dominierte der USV Hartberg/U. das Spielgeschehen. Schon in der achten Spielminute setzte Jakob Mogg das erste Ausrufezeichen. Nach einem präzisen Zuspiel fand er sich in einer vielversprechenden Position vor dem Tor des SVH Waldbach und ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Mit einem platzierten Schuss ins Netz brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Doch der USV Hartberg/U. zeigte keine Gnade und erhöhte den Druck weiter. Nur fünf Minuten nach dem ersten Treffer war es erneut Mogg, der eine entscheidende Rolle spielte. Diesmal agierte er als Vorbereiter und setzte Markus Hofer gekonnt in Szene. Hofer vollendete die schöne Kombination und stellte auf 2:0 für die Gäste. Die Defensive von SVH Waldbach hatte große Schwierigkeiten, das schnelle und präzise Passspiel der Gäste zu unterbinden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach diesem Doppelschlag in der Anfangsphase versuchte der SVH Waldbach, sich zu stabilisieren und selbst Akzente zu setzen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es den Hausherren jedoch nicht, wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. Die Abwehr des USV Hartberg/U. stand sicher und ließ kaum etwas zu. So ging es mit dem 0:2 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit einem dominanten Auftritt des USV Hartberg/U. Es dauerte nicht lange, bis Jakob Mogg erneut zuschlug. In der 46. Minute setzte er sich gekonnt gegen die Abwehrspieler des SVH Waldbach durch und erzielte sein zweites Tor des Abends. Mit diesem 0:3 war das Spiel praktisch entschieden. Der USV Hartberg/U. kontrollierte das Geschehen und ließ keine Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Stimme zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg): "Großes Lob an die Jungs, mit Abstand die beste Saisonleistung. Die ersten 30 Minuten funktionierte bei uns so ziemlich alles, danach wurde Waldbach mit ruhenden Bällen gefährlicher. Zweite Halzbeit haben wir nach einem Fehler von Waldbach gleich das 3:0 nachgelegt und bis zum Schluss die 3 Punkte souverän nach Hause gebracht."

Oberliga Süd-Ost: Waldbach : Hartberg/U - 0:3 (0:2)

46 Jakob Mogg 0:3

13 Markus Hofer 0:2

8 Jakob Mogg 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.