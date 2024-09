Last-Minute-Tor bringt TSV Kirchberg/R. Punkt bei SV Frannach nach 0:2-Rückstand

Details Mittwoch, 25. September 2024 21:48

Der SV Frannach und der TSV Kirchberg/R. trennten sich in einem aufregenden Nachtragsspiel der Oberliga Süd-Ost mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber, die bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung aufbauen konnten. Doch die Gäste aus Kirchberg zeigten in der zweiten Halbzeit großen Kampfgeist und sicherten sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Frühe Führung für SV Frannach

Bereits in der Anfangsphase des Spiels kontrollierte der SV Frannach das Geschehen auf dem Platz. In der 18. Minute wurden sie für ihren Einsatz belohnt, als Vito Gorza nach einem gut herausgespielten Angriff den Ball im Netz versenkte und die Heimelf mit 1:0 in Führung brachte. Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, baute Marcel Krenn die Führung aus. Nach einem präzisen Zuspiel ließ er dem Torhüter von Kirchberg keine Chance und traf aus kurzer Distanz zum 2:0.

In der Folgezeit kontrollierte der SV Frannach weiterhin das Spiel und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen. Die Gäste aus Kirchberg versuchten immer wieder, durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, hatten jedoch zunächst wenig Glück. Ein Elfmeter in der 37. Minute für Kirchberg brachte ihnen die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch der SV Frannach-Keeper hielt den Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor einem Gegentreffer. Mit einer 2:0-Führung für den SV Frannach ging es in die Halbzeitpause.

Comeback der Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. Der TSV Kirchberg/R. zeigte sich entschlossen, den Rückstand aufzuholen und drängte die Gastgeber in die Defensive. In der 61. Minute gelang es schließlich Christoph Rabl, den Anschlusstreffer zu erzielen. Rabl verwandelte eine Flanke gekonnt und brachte sein Team damit wieder zurück ins Spiel.

Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel immer hektischer. Der TSV Kirchberg/R. erhöhte den Druck und stellte auf eine offensivere Formation um, was zu mehreren gefährlichen Abschlüssen führte. In der 75. Minute hatte die Heimelf Glück, als ein katastrophaler Fehlpass des eigenen Torhüters direkt zum Gegner gespielt wurde, dieser jedoch fairerweise den Ball zurückgab. Kirchberg drängte weiterhin auf den Ausgleich, und in der 78. Minute verfehlte ein weiterer Abschluss das Tor nur knapp.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung und Dramatik geprägt. Der SV Frannach versuchte, die knappe Führung über die Zeit zu bringen, doch in der Nachspielzeit gelang es erneut Christoph Rabl, seine Mannschaft zu retten. In der 90. Minute, plus drei Minuten Nachspielzeit, erzielte Rabl den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Der Schlusspfiff besiegelte das Remis, das für den SV Frannach sicherlich enttäuschend war, nachdem sie eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Wir haben heute das Spiel eigentlich über die ganze Spielzeit dominiert und bestimmt. Frannach war eiskalt in der Verwertung ihrer Chancen. Am Ende sind wir nach einem verschossenem Elfmeter und dem Ausgleich in der Nachspielzeit zufrieden mit dem Punkt. Großes Lob an das Trainerteam, das die Mannschaft wieder super eingestellt hat und an die Spieler, die sich mit Leidenschaft und Spielfreude den Punkt mehr als verdient haben!“

Oberliga Süd-Ost: Frannach : Kirchberg/R. - 2:2 (2:0)

93 Christoph Rabl 2:2

61 Christoph Rabl 2:1

22 Marcel Krenn 2:0

18 Vito Gorza 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.