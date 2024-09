Spannendes Remis zwischen SV Krottendorf und TSV Kirchberg/R.

Details Freitag, 27. September 2024 23:09

Der SV Krottendorf und der TSV Kirchberg/R. trennten sich in einem spannenden Spiel der Oberliga Süd-Ost mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften in der zweiten Hälfte jeweils einmal treffen und so einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Ausgangslage und erste Halbzeit

Die erste erwähnenswerte Aktion ereignete sich in der 11. Minute, als eine Flanke von der rechten Seite Robin Flechl von Krottendorf erreichte. Doch sein Kopfball ging ungefährlich über das Tor. In den folgenden Minuten blieb das Spiel ohne große Highlights. In der 21. Minute wurde das Spielgeschehen zusammengefasst: Krottendorf setzte auf lange Bälle, während Kirchberg das Spiel kontrollierte.

Die nächste nennenswerte Aktion kam in der 38. Minute, als Tobias Höfler von Kirchberg einen Distanzschuss aus rund 25 Metern abfeuerte. Krottendorfs Torwart Gösslbauer konnte den Ball mit den Fingerspitzen noch zur Ecke klären.

Turbulente zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver. In der 64. Minute fiel das erste Tor für den TSV Kirchberg/R. nach einem schönen Spielzug. Chrisi Rabl steckte den Ball durch zu Höfler, der quer auf Daniel Loder legte. Loder ließ mit einem Trick einen Gegenspieler aussteigen und schob im Fallen zum 0:1 ein. Die Gäste aus Kirchberg gingen damit in Führung und schienen auf dem Weg zu drei Punkten.

Doch die Antwort der Krottendorfer ließ nicht lange auf sich warten. Bereits eine Minute später, in der 65. Minute, erzielte Robin Flechl den Ausgleich. Nach einem Eckball landete der Ball direkt vor seinen Füßen und er nutzte die Chance, um zum 1:1 einzuschieben.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten, jedoch konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Erste Halbzeit kontrollierten wir das Spiel, ließen nichts zu, aber es fehlten die richtig zwingenden Chancen auf beiden Seiten. Zweite Halbzeit war ein offenens Spiel, wo Krottendorf durchaus die größeren Chancen hatte., scheiterten aber an unserem Tormann Chris Hödl. Leider bekamen wir unmittelbar nach dem 1:0 den Ausgleich. Das Unentschieden geht am Ende in Ordnung.“

Oberliga Süd-Ost: Krottendorf : Kirchberg/R. - 1:1 (0:0)

65 Robin Flechl 1:1

64 Daniel Loder 0:1

Details

