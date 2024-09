SV Anger schießt DUSV Loipersdorf aus dem Stadion

Details Freitag, 27. September 2024 23:23

SV Anger zeigte sich in beeindruckender Form und dominierte das Spiel gegen Dietersdorf/Loipersdorf. Mit einem klaren 5:1 setzte sich das Heimteam durch und sicherte sich wichtige Punkte in der 7. Runde der Oberliga Süd-Ost. Besonders herausragend war Alexander Peter Pötz, der mit einem Dreierpack maßgeblich zum Sieg beitrug.

Blitzstart und frühe Führung für SV Anger

Schon in der 12. Minute fiel das erste Tor. Alexander Peter Pötz nutzte eine sich bietende Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber spielten weiterhin druckvoll und belohnten sich nur fünf Minuten später erneut. In der 17. Minute war es Roland Kober, der das 2:0 erzielte und die Weichen früh auf Sieg stellte.

Die Gäste aus Dietersdorf/Loipersdorf hatten Mühe, ins Spiel zu finden und wurden immer wieder von der aggressiven Spielweise des SV Anger überrascht. In der 31. Minute erhöhte Alexander Peter Pötz erneut und markierte das 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause.

Dietersdorf/Loipersdorf kommt nicht ins Spiel

Auch nach der Pause blieb SV Anger das dominierende Team. Die Gäste schafften es nicht, dem Druck standzuhalten und leisteten sich immer wieder Fehler. Dies nutzte SV Anger konsequent aus. In der 53. Minute war es erneut Alexander Peter Pötz, der mit seinem dritten Treffer des Abends das 4:0 erzielte. Ein herausragender Auftritt des Angreifers, der die Defensive von Dietersdorf/Loipersdorf nahezu im Alleingang auseinander nahm.

In der 60. Minute gelang den Gästen dann doch noch ein Tor. Michael Tieber traf zum 4:1 und sorgte kurzzeitig für Hoffnung bei Dietersdorf/Loipersdorf. Doch SV Anger ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorne. Marco Heil setzte schließlich in der 67. Minute den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 5:1 besiegelte er den verdienten Sieg für SV Anger.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolf (Trainer Anger): "Die Mannschaft hat sich mit einer überragenden Leistung mit diesem Ergebnis selbst belohnt! Hut ab, vor dieser Leistung! Klarer Mann des Spiels war aber dennoch Alexander Pötz, die Mannschaft hat ihren Teil beigetragen - er war aber der Vollstrecker - kälter als der absolute Nullpunkt! Ich bin stolz, was wir alle Woche für Woche rausholen - keine Selbstverständlichkeit und gerade dieses Verständnis alles zu geben, zeichnet uns in dieser Phase aus! 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen ist mit Sicherheit die perfekte Vorbereitung auf das Derby gegen Krottendorf! Jetzt heißt's regenerieren - das Spiel an sich bringt die nötige Motivation ja schon von allein mit!"

Oberliga Süd-Ost: Anger : DUSV - 5:1 (3:0)

67 Marco Heil 5:1

60 Michael Tieber 4:1

53 Alexander Peter Pötz 4:0

31 Alexander Peter Pötz 3:0

17 Roland Kober 2:0

12 Alexander Peter Pötz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.