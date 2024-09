SV Pischelsdorf feiert SC St. Margarethen an der Raab ersten Saisonsieg

Details Samstag, 28. September 2024 23:47

Der SV Pischelsdorf konnte sich in einem spannenden Spiel gegen den SC St. Margarethen an der Raab mit 2:1 durchsetzen. In der 7. Runde der Oberliga Süd-Ost zeigten beide Teams auf schwierigem Terrain eine kämpferische Leistung. Trotz eines Anschlusstreffers der Heimmannschaft reichte es nicht mehr, um die Gäste aus Pischelsdorf zu bezwingen. Damit schreibt Pischelsdorf erstmals in dieser Saison an und feiert dabei gleich einen Sieg.

Frühe Führung für Pischelsdorf

Schon in den ersten Minuten entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen SC St. Margarethen/R. und SV Pischelsdorf. In der 18. Minute nutzte Jakob Hofer eine sich bietende Chance und brachte die Gäste aus Pischelsdorf mit 1:0 in Führung. Sein präziser Abschluss ließ dem Torhüter von St. Margarethen keine Chance.

Die Bedingungen auf dem Platz erschwerten das Spiel für beide Mannschaften. Bereits zur Halbzeit war der Rasen stark beansprucht.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause drängte der SC St. Margarethen/R. auf den Ausgleich, aber es waren die Gäste, die erneut zuschlugen. In der 60. Minute erzielte Manuel Hacker nach einem langen Ball das 2:0 für SV Pischelsdorf. Mit diesem Vorsprung im Rücken konnten die Gäste das Spiel etwas ruhiger angehen lassen.

Doch der SC St. Margarethen/R. gab sich nicht geschlagen. In der 63. Minute erzielte Stefan Horvath den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einer Flanke stand er frei am Fünfmeterraum und musste den Ball nur noch ins Tor einschieben. Dieser Treffer gab den Gastgebern neue Hoffnung und es entwickelte sich eine hitzige Schlussphase.

In den letzten Minuten der Partie war es ein wahrer Kampf auf dem Platz. Der Zustand des Rasens erschwerte den Spielern das Zusammenspiel und führte zu zahlreichen Zweikämpfen. Trotz aller Bemühungen des SC St. Margarethen/R. gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Das ist eine bittere Niederlage für uns. Die ersten 20 Minuten haben wir leider komplett verschlafen, danach waren wir besser, aber nicht gut genug an diesem Tag, gegen gut organisierte und destruktiv spielende Pischelsdorfer. Wir werden nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen über die ganzen 90 Minuten."

Oberliga Süd-Ost: St. Margarethen : Pischelsdorf - 1:2 (0:1)

63 Stefan Horvath 1:2

60 Manuel Hacker 0:2

18 Jakob Hofer 0:1

