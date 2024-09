USV Gnas dominiert FC Almenland mit 4:0

Details Samstag, 28. September 2024 23:53

In einer einseitigen Partie konnte der USV Gnas den FC Almenland mit einem deutlichen 4:0-Sieg besiegen. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre Überlegenheit und ließen den Gästen kaum Chancen. Insbesondere in der zweiten Halbzeit drehte der USV Gnas auf und erzielte drei Tore. Der FC Almenland hatte dem nichts entgegenzusetzen und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

Frühe Führung für USV Gnas

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften sich erste Abschlüsse erarbeiteten. In der 9. Minute verzeichnete der USV Gnas den ersten Abschluss durch Puntigam, dessen Schuss die Latte streifte. Kurz darauf hatte auch der FC Almenland seinen ersten Abschluss, doch der Ball ging über das Tor.

Nach einigen vielversprechenden Angriffen beider Teams erzielte der USV Gnas in der 24. Minute das erste Tor. Ein präziser Schuss brachte die Gastgeber in Führung. Die Hausherren setzten den FC Almenland weiterhin unter Druck und kamen zu mehreren Abschlüssen, die jedoch entweder vom Gästekeeper pariert oder knapp am Tor vorbeigingen. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für den USV Gnas.

USV Gnas dreht in der zweiten Halbzeit auf

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USV Gnas das Tempo noch weiter. In der 61. Minute verpasste Puntigam nach einem herrlichen Steckpass nur knapp das Tor. Doch in der 72. Minute war es dann so weit: Pöllitsch vollendete eiskalt per Innenrist ins lange Eck zum 2:0. Der überfällige Treffer gab den Hausherren weiter Auftrieb.

Nur vier Minuten später, in der 76. Minute, erzielte Puntigam das 3:0 für den USV Gnas. Pöllitsch hatte über die linke Seite in den Strafraum gezogen und den Ball in den Rückraum gespielt, wo Puntigam wartete und gekonnt abschloss. Der FC Almenland konnte in der zweiten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen mehr herausspielen und war den Angriffen des USV Gnas weitgehend ausgeliefert.

Schlusspunkt durch Kaufmann

Den Schlusspunkt setzte Lukas Kaufmann in der 88. Minute. Nach einem phänomenalen Diagonalball von Pöllitsch nahm Kaufmann den Ball im Vollsprint perfekt mit und vollendete mit einer tollen Technik zum 4:0-Endstand. Der Sieg des USV Gnas war zu diesem Zeitpunkt längst verdient, da die Hausherren über die gesamte Spielzeit hinweg die dominierende Mannschaft waren.

Stimme zum Spiel:

Andreas Zach (Sportlicher Leiter Gnas): "Die Partie war sehr gut anzuschauen und hinten raus waren wir der verdiente Sieger. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte und die Tabellenführung sowie den bisherigen Verlauf der Saison."

Oberliga Süd-Ost: Gnas : FC Almenland - 4:0 (1:0)

85 Lukas Kaufmann 4:0

73 Gabriel Puntigam 3:0

69 Marc Pöllitsch 2:0

23 Gabriel Puntigam 1:0

