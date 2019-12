Nach Mega-Herbst will Werndorf in die Oberliga

Details Dienstag, 31. Dezember 2019 13:22

Der SK Werndorf beendete die Hinrunde in der steirischenUnterliga Mitte auf dem ersten Tabellenplatz. Die Performance, die die Werndorfer dabei präsentierten, kann sich sehen lassen. Man konnte alle13 Spiele für sich entscheiden und steht damit beim Punktemaximum von 39 Punkten. Der Vorsprung auf den Zweiten beträgt bereits elf Punkte. Der Meistertitel ist der Mannschaft wohl nicht mehr zu nehmen. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spieler Stefan Diensthuber. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Ennstaler auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Stefan Diensthuber: "Bei 13 Siegen in 13 Spielen kann man nur der Mannschaft gratulieren. Richtig stark was wir bis jetzt abgeliefert haben."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Stefan Diensthuber: "Ja bin ich, sehr sogar. Als ich im Sommer nach Werndorf gekommen bin, wusste ich, dass man mit dieser Mannschaft nur ganz oben stehen kann. Dass es dann aber so eine geile Herbstrunde geworden ist, hat sich keiner erträumt! Nach so einer Hinrunde hat alles gepasst."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Stefan Diensthuber: "Positiv überrascht haben mich auf jeden Fall Kumberg, Thal und Kalsdorf II, die es uns nicht leicht gemacht haben. Negativ überrascht hat mich eigentlich keine Mannschaft!"

LIGAPORTAL: Wie verbringst du die Winterpause?

Stefan Diensthuber: "Ich trainiere viel mit meinen Personaltrainern von HighLevelFitness zusammen, der mit mir richtig Gas gibt. Ansonsten das übliche mit Ausdauereinheiten und Hallenkicken.."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Stefan Diensthuber: "Ist nichts geplant, einzig ein Karriereende haben wir schweren Herzens zu verzeichnen!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Stefan Diensthuber: "Ganz klar der Meistertitel und der Aufstieg in die Oberliga!"

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten