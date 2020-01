Kumberg will sich oben etablieren

Details Freitag, 03. Januar 2020 15:56

Der SV Kumberg beendete die Hinrunde in der steirischenUnterliga Mitte auf dem fünften Tabellenplatz. 21 Punkte konnten sie am Ende einfahren. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spieler Rene Flatschacher. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Kumberger auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus?

Rene Flatschacher: "Dafür, dass uns einige Mannschaften als Absteiger gesehen haben, stehen wir nach dem Herbst ganz schön weit vorne in der Tabelle. (lacht) Nein, im Ernst. Wir wussten, dass wir auch in dieser Liga mithalten können und das haben wir in der Hinrunde auch gezeigt. Darum können wir auch dementsprechend zufrieden die Winterpause genießen."

LIGAPORTAL: Bist du zufrieden?

Rene Flatschacher: "Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die man besser machen hätte können. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit meiner und der Leistung der Mannschaft vollkommen zufrieden. Es sind Kleinigkeiten, die uns im ein oder anderen Spiel, in gewissen Phasen, unnötig Punkte gekostet haben. Dies gilt es zu minimieren, um dann auch im Frühjahr erfolgreich sein zu können."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Rene Flatschacher: "Wenn man sich den Lauf von Werndorf ansieht, ist das, im positiven Sinne, schon etwas erschreckend. Sie waren schon nach den ersten Wochen einer meiner persönlichen Titelanwärter. Dass sie diesen Weg aber so konsequent durchziehen, ist echt ein Wahnsinn. Für diesen “perfekten Herbst“ kann man ihnen nur gratulieren! Nach hinten hinaus ist niemand abgeschlagen und es sind noch einige Punkte zu vergeben. Von daher gibt es für mich auch keine “negative Überraschung."

LIGAPORTAL: Wie verbringst du die Winterpause?

Rene Flatschacher: "Da ich beruflich dieses Jahr sehr stark eingedeckt war und mich direkt nach der Saison ein Innenbandriss im Knie kurz aus der Spur geworfen hat, habe ich die Winterpause bis jetzt etwas gemütlicher als in den letzten Jahren angehen lassen. Dadurch konnte ich jede freie Minute meiner Familie bzw. meinem 6 Monate alten Sohn widmen. Aber mein etwas gewachsener Bauch hat mich darauf hingewiesen, jetzt langsam wieder mit dem Training anzufangen (lacht)."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Rene Flatschacher: "Soweit ich informiert bin, wird die Transferzeit in Kumberg ganz ruhig ablaufen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Rene Flatschacher: "Wir sind nun in der Liga angekommen und die anderen Mannschaften konnten sich ein Bild von der Art und Weise wie wir unser Spiel anlegen machen. Das macht es uns im Frühjahr nicht leichter. Nichts desto trotz kann es nur das Ziel sein, sich in der vorderen Tabellenhälfte zu etablieren. Und wenn wir aus den gemachten Fehlern der Hinrunde gelernt haben, wird uns das auch ganz sicher gelingen!"

