SV Hausmannstätten: Mit gutem Mix im Team zum einstelligen Tabellenplatz!

Details Montag, 20. Juli 2020 10:31

In rund sechs Wochen ist der Startschuss für alle steirischen Ligen abwärts der Landesliga geplant. Die erneut steigenden Fallzahlen der Covid-19-Pandemie in Österreich könnten den Meisterschaftsstart jedoch gefährden. Um alles für eine Wiederaufnahme im Amateurfußball zu unternehmen, beschloss der ÖFB erneuerte Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus [ZUM BERICHT]. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen der Vereine auf Hochtouren und die ersten Testspiele wurden schon absolviert. Auch der SV Hausmannstätten ist in der Unterliga Mitte wieder am Start und möchte sich nach einem unglücklichen Herbstdurchgang in der abgebrochenen Vorsaison wieder rehabilitieren. In dieser reichte es nach 13 Spieltagen lediglich für einen Sieg und dem letzten Rang. In der ersten Meisterschaftsrunde 2020/21 geht es für die Prosser-Elf in der heimischen DREAM CLEAN Arena gegen den SV Andritz.

Hausmannstätten Trainer Martin Prosser über…

…die annullierte Vorsaison:

„Für uns war es eine relativ schwierige Saison, unter anderem weil wir etliche Verletzte hatten und unser Kader dafür leider zu klein war. Wir haben im Herbst eigentlich nicht schlecht gespielt und grundsätzlich nur fünfmal verloren. Auch aufgrund von selbst verschuldeten Fehlern in den Schlussminuten wurde es am Ende viel zu oft ein Unentschieden. Wir haben uns dann für das Frühjahr durchaus verstärkt und absolvierten eine gute Vorbereitung, jedoch wurde im März dann die Saison abgebrochen. Natürlich hätten wir den Klassenerhalt lieber sportlich geschafft!“

…die Bewältigung der Corona-Pandemie:

„Es war uns schnell bewusst, dass wir im Verein etwas umstrukturieren müssen, daher wurde auch unsere zweite Kampfmannschaft aufgelöst. Der Fokus liegt nun auf der Kampfmannschaft in der Unterliga, wo nun auch viele junge Spieler der früheren KM 2 hochgezogen wurden. Der Kontakt zu den Spielern war während der Corona-Zeit immer vorhanden bzw. wurde am frühestmöglichen Zeitpunkt das Gruppentraining wieder aufgenommen.“

…einen Meisterschaftsstart Ende August:

„Da ich selbst in der Hygiene beruflich tätig bin, bin ich skeptisch im Hinblick auf einen Meisterschaftsstart. Bis jetzt schaut es ziemlich gut aus, aber was passiert bei auftretenden Fällen innerhalb der Amateurvereine? Ich hoffe natürlich auf einen Start, bin aber eher vorsichtig pessimistisch.“

…Aktivitäten am Transfermarkt:

„Wir haben unseren Kader durchaus verjüngt, der Stamm der Mannschaft war jedoch sofort bereit bei uns weiterzumachen. Punktuell wurde das Team gut verstärkt, wie etwa auf der Torhüterposition oder der linken Außenbahn. Überdies gehen wir ohne Legionär bzw. mit nur in Österreich beheimateten Spielern in die kommende Spielzeit. Wir haben jetzt einen guten Mix innerhalb der Mannschaft.“

ZUR gesamten Transferliste des SV Hausmannstätten

…die Ziele der Saison 2020/21:

„Das Ziel ist ganz klar ein einstelliger Tabellenplatz! Wir wollen uns eher in Richtung der oberen Tabellenhälfte orientieren.“

by: Ligaportal/WM

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten