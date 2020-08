Aus zwei mach eins: Der SV Thal fusioniert seine beiden Kampfmannschaften!

Details Donnerstag, 20. August 2020 20:54

In rund einer Woche hat das Warten ein Ende, die Unterliga Mitte startet nach einer Pause von neun Monaten wieder in den Meisterschaftsbetrieb. Mit von der Partie ist auch die Mannschaft des SV Malli Bau Thal. Nach dem Abstieg in der Spielzeit 2017/18 aus der Oberliga ist es für die Grazer die dritte Saison in der dritthöchsten Liga der Steiermark. Dem vorangegangenen Herbst schloss die Thaler-Truppe mit 13 Zählern auf Position zehn ab. Auch in der kommenden Meisterschaft warten auf das Team von Neo-Trainer Helmut Reiber einige Herausforderungen. Der Liga-Auftakt erfolgt am 29. August auswärts gegen den SV Raaba-Grambach.

Der Klassenerhalt als oberstes Bestreben

Die Corona-Zeit hinterließ auch in der Heimatstadt von Arnold Schwarzenegger seine Spuren und so entschlossen sich die Verantwortlichen des SV Thal dazu, die Kampfmannschaft 2 aufzulösen. Diese spielte bisweilen in der 1. Klasse Mitte A und stand im abgelaufenen Herbst auf Position elf der Tabelle. Der sportliche Leiter Günther Koschak beschreibt die Sachlage wie folgt: „Wir haben während der Corona-Pandemie unsere zwei Kampfmannschaften zu einer fusioniert. Nach einigen Diskussionen haben wir uns gegen einen Gang in die 1. Klasse entschieden und spielen weiterhin in der Unterliga. Es haben uns leider sehr viele gute Spieler verlassen, daher ist die Qualität im Kader klar gesunken. Wir haben in unserer Mannschaft 40 Prozent Spieler aus der Unterliga-Mannschaft und der Rest kommt von der 1. Klasse nach oben. Corona-bedingt sind uns zudem viele Sponsoren abgesprungen. Wir haben keine große Industrie bei uns in Thal, aus diesem Grund tun wir uns doppelt schwer. Unser Ziel für die kommende Saison ist daher klar deklariert, nicht absteigen!“

Auch am Trainer-Sektor kam es während der fußballfreien Zeit zu einem Wechsel. Ex-Übungsleiter Thomas Lethmair räumt den Platz an der Seitenlinie für Neo-Coach Helmut Reiber. „Wir haben mit Helmut Reiber einen B-Lizenz-Trainer geholt. Diese Entscheidung macht uns sehr froh, auch weil es eine Thaler-Lösung ist, wie auch fast 90 Prozent unserer Mannschaft“, betont Koschak. Der sportliche Leiter des SV Thal findet für seinen neuen Trainer bislang nur lobende Worte: „Ich persönlich bin sehr zufrieden mit Helmut Reiber, er engagiert sich wirklich sehr und probiert alles Mögliche. Natürlich merkt auch er den Qualitätsverlust, versucht mit den Jungs aber das Beste herauszuholen. In den Testspielen kamen alle Spieler zum Einsatz, die Resultate sind daher nicht so wichtig. Durch die Bank waren die Leistungen in diesen Partien aber in Ordnung.“

