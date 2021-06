Werndorfs Fokus liegt weiter auf Austieg

Details Donnerstag, 24. Juni 2021 15:10

Die abgelaufene Saison beendete der SK Werndorf in der Unterliga Mitte Steiermark auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit dürfte man nicht sonderlich glücklich gewesen sein, dass die Saison abgebrochen wurde. Für die neue Saison haben die Werndorfer aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Thomas Hastreiter, einem neuen Kicker der Werndorfer, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen - wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Thomas Hastreiter: "Unser Ziel ist immer noch dasselbe wie vor 2 Jahren, der Aufstieg. Ich hoffe, dass dies uns in dieser Saison gelingen wird."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand aus?

Thomas Hastreiter: "Ich konnte leider verletzungsbedingt noch nicht wirklich ins Training einsteigen. Der Coach und die Mannschaft leisten hervorragende Arbeit. Man darf auch nicht vergessen, wie hart es bei dieser Hitze ist zu "Koffern". Wir werden mehr als fit sein für die neue Saison - da bin ich mir sicher."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnest du mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Thomas Hastreiter: "Ich hoffe dass die Saison diesmal ganz normal fertiggespielt werden kann, auch schon aufgrund der ganzen Impfungen."

LIGAPORTAL: In Niederösterreich diskutiert man zurzeit über einen neuen alternativen Spielmodus, worüber die NÖ-Vereine bis 14. JUNI entscheiden konnten: https://bit.ly/3iyvP2P. Dabei sollen sämtliche Klassen von der 1. Landesliga abwärts in zwei Gruppen (A und B geteilt werden. Die Einteilung erfolgt nach einer Setzliste, die nach dem Punkteschnitt der beiden Abbruchsaisonen 2019/20 und 2020/21 ermittelt wird. Was halten Sie davon? (großer Nachteil: viele Derbys könnten wegfallen!)

Thomas Hastreiter: "Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass wir immer noch im Amateurbereich Fußball spielen, und die Idee keine schlechte ist, aber wir ganz normal beim gehabten System bleiben sollten."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Thomas Hastreiter: "Unseren Funktionären und alle die für den Verein da sind um zu helfen (Werndorf ist ja auch eine Familie) gehört wirklich mal großes Lob ausgesprochen. Die ganze Arbeit was dahinter steckt, bekommen die meisten kaum mit. Der Frust ist schon ein bisschen verschollen und es freut sich jeder einzelne dass es bald wieder losgeht und wir uns wieder regelmäßig sehen können um das eine oder andere Bierchen zu schnappen."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Thomas Hastreiter: "Mein erster Tipp war Frankreich, mittlerweile denke ich das es die Italiener machen könnten. Am liebsten wäre mir natürlich Österreich."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Thomas Hastreiter: "Durch die lange Pause habe ich die App nicht mehr verwendet, ich werde sie mir logischerweise sofort runterladen und testen!"