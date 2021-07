Eggersdorf brennt auf Saisonstart

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 21:56

Die abgelaufene Saison beendete der SV Eggersdorf in der Unterliga Mitte auf dem neunten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Eggersdorfer damit wohl belanglos. Für die neue Saison haben die Eggersdorfer aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Leo Paulitsch, einem Kicker der Mannschaft, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Leo Paulitsch: "Die Ziele für die neue Saison sind klar für uns, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Das wichtigste ist aber natürlich, dass endlich wieder mal eine Saison beendet wird!"

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Leo Paulitsch: "Ich persönlich fühle mich körperlich gut und denke dass ich fit in die Saison starten werde, anfangs merkte man natürlich die lange Pause. Nach einer guten Vorbereitung brennen wir als Team darauf, endlich wieder unserer Leidenschaft nachzugehen."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Leo Paulitsch: "Ich hoffe natürlich sehr dass diese Saison beendet wird, damit rechnen trau ich mich allerdings fast nicht, da sich das so schnell ändern kann, ich denke jedoch dass alles dafür getan wird, dass die Saison auch im Amateurbereich komplett beendet wird. Ein erneuter Abbruch wäre vorallem für die Entwicklung der jungen Fußballer wieder ein herber Rückschlag"

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Leo Paulitsch: "Bei uns im Verein sitzt da kein Frust, vielmehr Vorfreude auf die neue Saison, im Vorstand gab es ein zwei Wechsel, allerdings alles alte Bekannte des Vereins und da sind wir wie immer top aufgestellt!"

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Leo Paulitsch: "Ja, ich denke schon wenn man die Spielanlage der Italiener sieht, finde ich dass die fußballerisch beste Mannschaft Europameister wurde."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Leo Paulitsch: "Natürlich! Ich finde die App top und bin sehr dankbar, dass man dank euch im Unterhaus immer am neusten Stand sein kann."