Ex-Zweitliga-Trainer übernimmt in Hitzendorf

Details Donnerstag, 05. Januar 2023 13:08

Nachdem die Sportunion Hitzendorf und Trainer Franz Rastl zum Ende der Hinrunde getrennte Wege gingen, gibt es nun einen neuen Coach für die Mannschaft aus der Unterliga Mitte. LIGAPORTAL hat alles Infos. Beim neuen Mann handelt es sich um ein ganz neues Gesicht in der Region.

"Zur Rückrunde dürfen wir auf der Trainerbank ein neues Gesicht begrüßen", heißt es von Seiten der Vereinsführung. Karl Heinz Kubesch heißt der neue Mann an der Seitenlinie. Er soll die Mannschaft nach einer enttäuschenden Herbstsaison wieder zurück in die Spur führen. Kubeschs Trainerlaufbahn kann sich durchaus sehen lassen: neben diversen KSV 1919 Akademie-Mannschaften trainierte er auch die Kampfenberger Amateure sowie die Profimannschaft in der 2. Bundesliga. Zuletzt war er bei Rapid Kapfenberg in der Unterliga Nord A tätig. Kubesch bittet die Kampfmannschaft am 23. Jänner zum Trainingsstart - in einer intensiven Vorbereitungsphase soll dann gemeinsam der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden.