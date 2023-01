Eggersdorf will schwachen Herbst hinter sich lassen

Details Freitag, 13. Januar 2023 16:20

Der USV Eggersdorf beendete die Hinrunde in der Unterliga Mitte auf dem 13. Tabellenplatz. 8 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Eggersdorfern alles andere als zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit David Kleinhappl, einem Kicker der Mannschaft. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

David Kleinhappl: "Natürlich sind wir mit der Hinrunde nicht zufrieden. Wir haben zwar oft gegen vermeintlich höher einzustufende Mannschaften gut mitgespielt, aber gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe sein sollten, zu viele Punkte liegen gelassen."

LIGAPORTAL: Was waren dennoch die Höhepunkte im Herbst?

David Kleinhappl: "Aufgrund unserer schwachen Punkteausbeute sind die Höhepunkte rar geblieben. Gott sei Dank haben wir in den letzten Runden noch als Team zusammengehalten und einige wichtige Punkte sammeln können."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

David Kleinhappl: "Die Winterpause wurde leider durch einen schweren Schicksalsschlag überschattet. So hat der SV Eggersdorf in der letzten Woche mit Mandi Großschädl eine wahre Legende verloren. Für viele von uns ist mit ihm vor allem ein guter Freund von uns gegangen."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

David Kleinhappl: "Das Saisonziel hat sich insofern verändert als dass wir als oberstes Ziel den Klassenerhalt haben."

LIGAPORTAL: Inwieweit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

David Kleinhappl: "Obwohl Unterpremstätten schon einen Vorsprung herausgespielt hat, glaube ich dass es noch spannend werden kann, sollte eine Mannschaft im Frühjahr einen Lauf starten."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

David Kleinhappl: "Ich war ob der zeitlichen Ansetzung der WM recht skeptisch. Ich muss nun aber sagen, dass es eine sehr spannende und sportlich interessante WM war. Als Fußballromantiker finde ich es fantastisch, dass Messi seine ohnehin schon herausragende Karriere endgültig krönen und zur größten der Fußballgeschichte machen konnte. Es war schön zu sehen, wie sich die gesamte Mannschaft für ihn und das große Ziel aufgeopfert hat."