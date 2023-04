Die GAK Amateure demolieren Peggau auswärts - Rotjacken machen halbes Dutzend voll!

Details Samstag, 01. April 2023 22:42

Die GAK Amateure aus dem Grazer Norden spielten am Freitagabend groß auf. Von Beginn zeigte man, dass man drei Punkte mit nach Hause nehmen wollte. Es dauerte nur acht Minuten bis das Unheil für den SV Peggau seinen Lauf nahm. Die jungen Grazer bleiben weiter am zweiten Rang in der Tabelle der Unterliga Mitte.

Es dauerte nur acht Minuten bis zum ersten GAK-Tor

Man hatte sich nach der überraschenden Niederlage letzte Woche in St. Marein viel vorgenommen in Peggau. Am Freitagabend wollte man gegen den GAK unbedingt anschreiben - zu unglücklich war der Spielverlauf in St. Marein gewesen, da wollte man jetzt eine Reaktion zeigen. Das Spiel begann kampfbetont und fand nach acht Minuten seine Richtung - da traf der 17-jährige Tobias Rumpl zur Gästeführung mitten in die Peggauer Bemühungen zur Wiedergutmachung.

Nur fünf Minuten später erhöhte der gleichaltrige Youngster Almin Babic auf 2:0. Als dann Avdullah Shala, ebenso Jahrgang 2005 in der 22.Minute zur 3:0-Gästeführung traf, war der Drops für die Rotjacken gelutscht. Ein Freistoß von Sammer klatschte an die Stange - es wollte kein Tor für die Heimmannschaft gelingen.

Vier Wechsel zur Pause

Mit Wiederbeginn setzte Trainer Helmut Reiber alles auf eine Karte. Robin Haberl, Marco Harrer, Paul Krebs und Thomas Handl mussten in der Kabine bleiben. Robert Affenberger, Markus Höll, Moritz Görgl und Stefan Pfleger sollten nun die Aufholjagd beginnen. Es ist selten, dass ein Trainer zur Pause so massiv wechselt.

Abdulah Shala kannte jedoch keine Gnade, netzte noch einmal. Nach 63 Minuten stand es 4:0 - der junge Mann ging duschen und wurde durch Anto Jelec ersetzt. Jelec, ebenso Jahrgang 2005 - das kennen wir ja schon, brauchte genau drei Minuten um auf 5:0 zu erhöhen. Als dann Roland Schadl in der in der 72.Minute zum 6:0 Endstand netzte, hatte ein Spieler Jahrgang 2004 getroffen.

Man kann somit von den roten Jugendfestspielen in Peggau sprechen.

Durch diese Niederlage hat sich Peggau wohl endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschiedet und hofft auf Punkte im nächsten Spiel in Feldkirchen. Die GAK Amateure empfangen den Aufsteiger aus St.Marein.

SV Peggau - GAK Amateure

Torfolge: 0:1 (8. Rumpl), 0:2 (13. Babic), 0:3 (22.Shala), 0:4 (63.Shala), 0:5 ( 68.Jelec) , 0:6 (Schadl)

Sportplatz Peggau; 150 Zuseher; SR Präpasser.

