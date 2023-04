Andritz in Torlaune - Deutschfeistritz geht im Grazer Norden unter

Details Samstag, 01. April 2023 17:43

Nach dem überzeugenden 3:0 Sieg in der letzten Woche in Feldkirchen wollte der SV Andritz Trainer Marco Pegrin die Euphorie mit ins heimische Stadion nehmen. Mit einem 5:0 seiner Mannschaft gegen Deutschfeistritz in der Unterliga Mitte gelang dies auf eine beeindruckende Weise. Man sah schönen Kombinationsfußball und einen nie gefährdeten Sieg.

Früher Doppelpack durch Kapitän Lukas Mairold

Die Gäste aus Deutschfeistritz suchten von Beginn an ihr Glück in einer kompakten Defensive. Der SV Andritz lief sich so im ersten Spielabschnitt immer wieder in der gegnerischen Hälfte fest. Es bedurfte eines Geniestreichs um den Abwehrriegel des Kellerkinds zu knachen. Kapitän Lukas Mairold überhob aus über zwanzig Metern Gästekeeper Feiertag. Der Jubel kannte kaum Grenzen! Das Spiel war gerade wieder angepfiffen worden, da erhöhte Mairold kompromisslos auf 2:0. Keine 180 Sekunden vergingen zwischen diesen beiden Treffern. Andritz machte weiterhin das Spiel, kam zu einigen guten Chancen. Die Deutschfeistritzer Abwehr stand in dieser ersten Halbzeit weiterhin sattelfest und versuchte ihr Glück im Konterspiel.

2.Halbzeit - die Zeit der Einwechselspieler

Xaver Herzog sorgte mit seinem 3:0 in der 66. Minute für die Vorentscheidung - Riegler hatte den Youngster optimal eingesetzt und der traf sicher. Wenige Minuten später machte Herzog Platz für Muratovic und Hamzic wurde von Trainer Pegrin für Zagorec eingewechselt. Die beiden Einwechselspieler durften sich ebenso noch in die Torschützenliste eintragen - erneut nach Assists von Jakob Riegler. (Muratovic, 85.min, Hamzic, 92.min)

Der SV Andritz verbesserte sich mit diesem Sieg auf den sechsten Platz der Tabelle und tritt nächste Woche in Kumberg an. Deutschfeistritz empfängt zu Hause den USV Kainbach.

Stimmen zum Spiel:

Marco Pegrin, Trainer SV Andritz

"Wir sind sehr froh und stolz über den ersten Heimsieg im Jahr 2023!"

SV Andritz - SV Deutschfeistritz

Torfolge: 1:0 (18.Mairold), 2:0 (21.Mairold), 3:0 (66.Herzog) , 4:0 (85.Muratovic), 5:0 (92. Hamzic)

Sportplatz Andritz; 130 Zuseher; SR Pöllabauer

Aufstellungen:

SV Andritz: Lenhart, Obenaus,Frühwirth, Kolle, Schlager, Becirevic, Kompass, Mairold, Stelzer, Herzog, Zagorec

SV Deutschfeistritz: Feiertag, Scherounigg, Schriebl, Eisath, Feldhofer, Selitsch, Petrovic, Tippl, Fegerl, Krenn, Vorraber

by Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei