Nach sechs Jahren endet eine Ära in Grambach - Ivanescu verlässt den Verein

Details Mittwoch, 19. April 2023 14:18

Ali Ivanescu wird den Sportverein Raaba/Grambach am Ende der Saison verlassen. Somit verliert das Team nicht nur einen routinierten Spieler, sondern auch ihren Trainer. Der 29-jährige Offensivspieler mit GAK Vergangenheit, verbrachte sechs Jahre in Grambach. Zunächst als Spieler, dann auch als Spielertrainer. Gestern nach dem Spiel in Thal, sprach er mit uns über zwei schwere Wochen im Verein. Da vermuteten wir die Niederlagen in Hausmannstätten und gegen Eggersdorf. Es steckte jedoch mehr hinter dieser Aussage, wie er uns heute mitteilte.

Es war eine tolle Zeit in Grambach

"Ich bin jetzt 29 Jahre alt, war immer langfristig bei den Vereinen und suche einfach am Ende meiner Spielerlaufbahn eine neue Herausforderung", so seine Zusammenfassung. Er gehe im absoluten Frieden mit dem SV Grambach auseinander und sei stolz darauf, was man dort aufgebaut habe. Nach Jahren sei man ohne Abstiegssorgen, es laufe im Verein. Er fühle, dass es an der Zeit ist, etwas Neues zu beginnen. Die Aufgabe als Spieler und Trainer war eine besondere Herausforderung, die ihm viel Freude gemacht habe. Zunächst war er aus der Not heraus eingesprungen. Über seine Zukunft hat er noch keine konkreten Vorstellungen - ob als Spieler oder Spieler- Trainer, alles sei möglich. Ausdrücklich möchte er sich dafür bedanken, dass man mit den Verantwortlichen, die für alle gute Lösung gefunden habe und man bis zum Ende der Rückrunde die erfolgreiche Arbeit fortsetze. So bestehe für beide Seite Sicherheit in der Planung. "Wir bringen die Saison weiterhin gut zu Ende, man hat in Thal gesehen, wie toll die Mannschaft diese Nachricht weggesteckt hat - einfach ist es für sie nicht und für mich auch nicht." so Ivanescu zum Ende des Gesprächs.

Die Situation für den SV Grambach

Udo Hebesberger, Obmann SV Grambach:

"Danke für sechs erfolgreiche Jahre in unserem Verein! Wir haben gemeinsam viel erreicht und in den nächsten Wochen auch noch einiges vor. Wir wünschen Dir auf deinem weiteren Weg nur das Beste. Du wirst auch an deiner neuen Wirkungsstätte- wo immer die auch ist - eine Bereicherung sein!"

Der SV Grambach spielt eine absolut solide Unterliga-Mitte Saison und steht mit einem gehörigen Abstand zum Abstiegsbereich auf dem 8.Platz der Tabelle. Am Samstag empfängt das Team um 16:00 am heimischen Sportplatz die Mannschaft aus Andritz. Der Verein hat nun die Aufgabe einen neuen Trainer für die Saison 23/24 zu suchen. Am 09. Juni verabschiedet sich Ivanescu mit seinen Grambachern auswärts in Kumberg von seinem Club, dem er sechs Jahre angehörte.

Foto und Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei