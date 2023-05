Dirk Klinser neuer Sportlicher Leiter in Unterpremstätten

Details Mittwoch, 17. Mai 2023 14:09

Der SC Unterpremstätten stellt weiterhin die Weichen für die nächste Saison in der Oberliga Mitte. Zwar ist man offiziell noch nicht aufgestiegen, doch deuten alle Fakten darauf hin, dass der Unterligist im nächsten Jahr in der nächsthöheren Spielklasse spielen wird. Nun holte man einen aboluten Fachmann in den Verein. Klinser ist bereits im Dienst für den Tabellenprimus und wurde jetzt offiziell vorgestellt.

Knapp vierhundert Spiele im steirischen Fußball

Dirk Klinser kennt den regionalen Fußball wie seine Westentasche. Als Spieler kickte er in seiner langen Karriere für den SV Thal, Dobl, Werndorf, Eggersdorf, St.Marein, Hitzendorf und noch für weitere Vereine. In der sportlichen Leitung sammelte er in den letzten Jahren seine Erfahrungen in Lannach und Kalsdorf. Nunmehr wird es seine Aufgabe sein, den Sprung ins Oberhaus gut zu gestalten um im nächsten Jahr in der Oberliga Mitte eine gute Rolle zu spielen.

Aussendung SC Unterpremstätten:

"Wir wollen Dirk ganz herzlich in der SCU-Familie willkommen heißen und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei seinen Aufgaben als Sportlicher Leiter!"

Bericht Florian Kober

