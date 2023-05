GAK vor Aufstieg in die Bundesliga - Als Capitano David mit Eggersdorf den Goliath besiegte

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 19:33

Auf seinem Weg durch die Niederungen des Amateurfussballs spielte der GAK in der Saison 2015/16 in der Unterliga Mitte. Am 23.04.2016 spielten die Rotjacken ihr Auswärtsspiel beim USV Eggersdorf. Die Gemeinde Eggersdorf liegt zwischen Graz und Gleisdorf und besonders stolz ist man dort seit über sechzig Jahren auf den örtlichen Fußballverein. Dieser hat eine klassische Unterligamannschaft mit einer richtig großen Jugendabteilung. Unter Jugendleiter Christoph Konrad trainieren über 120 Kinder und Jugendliche im Verein. Ziel ist es seit Jahrzehnten, eigene Jugendspieler in die Kampfmannschaft zu bringen. Der April 2016 wird für immer einen festen Platz in der Geschichte des Vereins haben.

Der GAK geht besiegt vom Platz- 1200 Zuschauer säumten damals den Sportplatz am Bad in Eggersdorf

David Kleinhappl ist so ein ehemaliger Jugendspieler. Irgendwann bekam er die Nummer 12, die hatte er 2016 als Kapitän schon und daran hat sich bis heute nichts geändert. Mittlerweile ist er in seiner 26.Saison bei "seinem" SV Eggersdorf - mit sechs Jahren begann er für die Gelben zu kicken. Der beinharte Verteidiger ist nicht nur wegen seiner Freistösse in der Unterliga Mitte seit Jahren eine feste Größe.

Überall saßen Zuschauer, die überdachte Tribüne baute man erst in den folgenden Jahren

Es war ein Feiertag für den Kassier, fast 1200 Zuschauer wollten sich dieses Spiel in der Unterliga nicht entgehen lassen. Was dann passierte, ist heute noch von Legenden in der Dorfgemeinschaft besetzt. Nach zehn Minuten nahm das Unheil für den GAK seinen Lauf.

11. Tor für den SV Eggersdorf nach einem Eckball. Oliver Liebmann steigt am höchsten und köpft ein.

Ligaportal - Live Ticker Reporter vom 23.04.16

Nach diesem frühen Führungstor verstärkte der Tabellendritte die Abwehr weiter, kam im Konter jedoch immer wieder zu Torgelegenheiten. Die erste Halbzeit war somit mit einer 1:0 Führung über die Bühne gegangen.

Schnelles Tor des GAK und die Antwort

Bereits in der 47.Minute glichen die Rotjacken durch Bloßer zum 1:1 aus. Jetzt war ja eigentlich alles klar. Der GAK hatte in der Unterliga ja noch nie verloren und man würde das Spiel schon noch drehen. Es kam fünf Minuten später anders:

52. schlecht verteidigt von der Grazer Hintermannschaft. Bernd Berger trifft zum 2:1

Nun spielte der Außenseiter mit zwei Viererreihen in der Abwehr. Das Ergebnis hielt bis zur 87.Minute, da pfiff der Schiedsrichter einen Elfer für den GAK. Zu einer richtigen Legende gehört dann auch das, was nun passierte.

88. Wemmer verschießt den Elfer, Glawischnig hält ihn

Manuel Hauska spielt heute noch beim SV Eggersdorf, hier nach dem Spiel mit der Vereinslegende Max Muratha

Der Eggersdorfer Keeper Patrick Glawischnig flog um sein Leben und kratzte den Penalty aus der Ecke. Das legendärste Spiel in der langen Vereinsgeschichte des SV Eggersdorf war gewonnen. Ein ganzes Dorf war im Taumel, es sollte die einzige Niederlage des GAK in dieser Saison werden.

Ein Jahr später stiegen die Rotjacken dann schon in die Landesliga auf. Sportliche Ligen, die für einen Club wie den SV Eggersdorf ferne Bereiche sind. Man spielt immer noch in der Unterliga und neben David Kleinhappl spielen auch Andreas Adam und Manuel Hauska immer noch als Stammkräfte beim Unterligisten.

Hauska hat mittlerweile die 20 statt der 14, Adam immer noch die 17 und Kleinhappl, ja der hat die 12 ! Die 12 ist für immer reserviert für den Totti von Eggersdorf. Einer, der immer wieder Angebote hatte, jedoch einfach immer blieb - im Sommer beginnt die 27.Saison im gelben Dress für ihn. Dann trifft er wieder auf Wemmer, der ist dann Trainer in Grambach, Ivanescu in Deutschfeistritz. Der GAK wird sich dann vermutlich mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg matchen.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Adam - USV Taucher Eggersdorf

"Wenn ich da jetzt so rüber schaue, Wahnsinn war das. Überall waren Zuschauer. Ich muss nachdenken, wer damals gespielt hat. Stimmt, der Hauska war auch schon dabei. Ich weiß noch, dass ich beim Elfmeter lange mit dem Schiedsrichter diskutiert habe. Unser Goalie hat den dann raus geholt, Richi Wemmer hat geschossen. Ja das ist alles noch präsent!"

David Kleinhappl - 2.v.rechts spielte bisher 479 Spiele - alle in der Kampfmannschaft des SV Eggersdorf - nach dem Sieg gegen den GAK

David Kleinhappl - Kapitän USV Taucher Eggersdorf

"Dieses Spiel war und bliebt mein Highlight - es können ja nicht so viele Amateurspieler behaupten, dass sie den GAK besiegt haben. Das war einfach ein unglaublicher Tag an dem alles gepasst hat. Ich werde dieses Spiel nie vergessen."

USV Taucher Eggersdorf- GAK 2:1 (1:0)

Aufstellung SVE: T Glawischnig, 5 Liebmann, 6 Muratha, 10 Zündel, 11 Gassmann, 12 Kleinhappel (k), 13 Winter, 14 Hauska, 16 Berger, 17 Adam, 18 Spranger Ersatzbank: ET Pscheidt, 4 Schuster, 7 Wilhelm, 8 Spreitzer, 9 Proksch

Aufstellung GAK: 30 Hösele, 4 Almannsdorfer, 5 Kammerhofer (k), 7 Ivanescu, 12 Koch, 16 Karre, 17 Bloßer, 18 Ciorcasan, 19 Heibl, 20 Fürstaller, 29 Messner Ersatzbank: 44 Haider, 8 Strauss, 21 Stadler, 22 Wemmer, 27 Schöpf

Tore 1:0 Berger (11.) , 1:1 Bloßer (47.) , 2:1 Berger (52.)

Ligaportal Liveticker von 2016 mit Videos !

Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei