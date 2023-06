SC Unterpremstätten - man stellt die Weichen für die Zukunft- neuer Trainer gefunden

Details Samstag, 03. Juni 2023 14:24

Der SC Unterpremstätten steht seit letzter Woche als Meister in der Unterliga Mitte fest und wird ab Sommer in der Oberliga Mitte auflaufen. Dies gelang unter anderem auch durch die akribische Arbeit von Gerhard Schlatzer, der in den letzten Jahren den Verein prägte und jetzt schon als Legende der Steirer zu werten ist. Als er aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere vor wenigen Wochen beendete, übernahm Peter Scherz das Training des Aufsteigers.

Thomas Neuhold - Dirk Klinser und Daniel Sagernik bilden das neue Trio an der Kommandobrücke in Premstätten

Scherz übernahm Mitte April, sagte aber von Beginn an, dass er nur helfen wolle

Der ehemalige Erfolgstrainer aus Andritz setzte das Werk seines Vorgängers fort und schaffte den Aufstieg. Damit sei seine Mission aber beendet, teilte er dem Verein mit. Vor drei Wochen wurde Dirk Klinser als neuer Sportlicher Leiter vorgestellt. Eine seiner ersten großen Aufgaben war es, einen würdigen Nachfolger für Schlatzer zu finden. Diese Suche ist nun abgeschlossen.

Der neue Trainer ist kein Unbekannter im steirischen Fußball

Am 01.07.23 übernimmt Thomas Neuhold das Zepter für die kommenden Saison. Neuhold ist ein dynamischer, moderner Trainer und war ein absoluter Wunschkandidat der Vereinsführung. Er kommt aus der Region, bringt viel Fachwissen mit und kennt die OLM bestens, in welcher er auch aktuell noch als Trainer beim SU Rebenland tätig ist. Zuvor war er knappe vier Jahre beim SV SW Lieboch tätig. Daniel Sagernik wird seine ersten Erfahrungen auf der Trainerbank im Erwachsenenfußball sammeln und als Co-Trainer tätig sein. Sagernik ist bereits mehrere Jahre als Trainer im Jugendbereich tätig, spielte selbst in einer AKA und geht mit Unterpremstätten den nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere.

Bericht Florian Kober

