Der Totti von Eggersdorf - 25 Jahre Spieler in einem Club

Details Mittwoch, 21. Juni 2023 19:51

In wenigen Wochen startet David Kleinhappl als Kapitän des USV Taucher Eggersdorf in seine 26.Saison für den Club aus dem Grazer Umland. Der Sportverein ist ein klassischer Unterliga Club und seit Ewigkeiten mit kurzen Ausnahmen Mitglied dieser Spielklasse. Am Freitagabend spielt man traditionell die Heimspiele, die Auswahl in der Kantine ist beeindruckend und man kickt stets vor einer beachtlichen Kulisse.

25 Jahre im selben Verein - Angebote gab es immer wieder

Im zarten Alter von acht Jahren, das war im Jahr 1998, wurde Kleinhappl in Eggersdorf beim örtlichen Fußballverein angemeldet. Er spielte die Jugend durch und wurde schon mit 16 Jahren in der Kampfmannschaft eingesetzt. Irgendwann bekam er dann die Nummer 12, wann das genau war, weiß er nicht mehr.

Diese Rückennummer wurde dann sein Markenzeichen, recht bald kam die Kapitänsbinde hinzu. Über die Jahre war er immer ein Leader der Gelben und das ist bis heute so geblieben. Er kennt wohl jeden Winkel und jede Ecke seines Vereins - unzählige Trainer hat er erlebt. Wie viele Mitspieler er hatte, wäre wohl einmal eine interessante Aufgabe für Statistiker.

Statistik David Kleinhappl

478 Spiele, 57 Tore, 131 Gelbe Karten, 5 Gelb-Rote Karten, 1 Rote Karte

Mittlerweile kommt er auf über 40.000 MInuten in der Kampfmannschaft, das sind 478 Spiele und vor allem auffallend: eine durchschnittliche Einsatzzeit von 84 Minuten pro Match. Absoluter Stammspieler mit überdurchschnittlichen Standardqualitäten - manchen Freistoss hat er den Gegnern ins Netz gehämmert.

Immer wieder gab es Angebote für den Kriminalbeamten, er blieb aber einfach immer bei seinem Heimatverein. Jahrelang spielte er zwei Mal im Jahr das Schöcklland-Derby gegen Kumberg - immer gegen Bernhard Auer. Der ging vor ein paar Tagen mit ähnlicher Geschichte beim Lieblingsgegner in Pension.

"Dann haben wir den GAK besiegt, als der in der Unterliga war. Das war mein größter Tag - welcher Amateurspieler kann schon sagen, dass er den GAK besiegt hat. Wir haben den Roten in dieser Saison die einzige Niederlage zugefügt!"

Der Capitano von Eggersdorf hängt noch ein Jahr dran , zumindest eines !

Bericht Florian Kober

