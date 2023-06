Die steirischen Meister 2022/23 - SC Unterpremstätten

Details Samstag, 24. Juni 2023 10:18

Am Ende machte der Tabellenführer es noch ein wenig spannend. Beim GAK spielte man unentschieden, in der Woche darauf verlor man zuhause gegen den starken Aufsteiger aus Feldkirchen. Dies war die erste Niederlage seit dem 09.09.2022 in Kainbach. Es folgten seit diesem Maleur sechszehn Spiele, von denen man dreizehn gewann. Es folgten wiederum souveräne Siege und man ist der überlegene Meister der Unterliga Mitte. Das ist alles Statistik - jetzt ist man aufgestiegen und nur das zählt für den ambitionierten Verein aus dem Süden von Graz. Der SC Unterpremstätten ist in der Oberliga angekommen.

Das Ambiente eines gut geführten Vereins

Man spielt in Unterpremstätten auf einer wunderbaren Sportanlage. Das Ambiente ist schon lange über einen Unterligisten erhaben. Die Tribüne ist stets gut gefüllt und auch Vereine aus dem Profifußball nutzen das Gelände immer wieder für Testspiele. Der Verein ist professionell aufgestellt und man hat das Gefühl, dass die Bevölkerung ihren Verein liebt und stolz auf den Club ist.

Aber eine Tribüne schiesst natürlich keine Tore und von diesen hat der Meister in dieser Saison viele geschossen. 68 Tore stehen bisher zu Buche - nur Kainbach ist in dieser Statistik mit 72 Toren vor dem Aufsteiger. Allerdings bekam man auch nur 23 Gegentreffer, das ist dann halt der Spitzenwert der Liga. "Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften" sagte Otto Rehhagel einmal und der SCU belegt diesen Satz wieder einmal. Torhüter Primus hat mittlerweile seine Karriere beendet, über die Planungen rund um Keeper Lorber und Neuverpflichtungen berichten wir in Kürze.

Die herausragende Offensive hat mehrere Namen

Trotzdem wollen wir die herausragenden Torschützen erwähnen: Im letzten Sommer holte man Lukas Bracun aus Pachern und der rechtfertigte seine Verpflichtung mit bisher 22 Toren und der Führung in der Torschützenliste. Patrick Rupprecht ist seit 2019 im Verein und er erzielte bisher 15 Tore. Zusammen hat dieses Duo somit mehr als die Hälfte der Tore des Aufsteigers erzielt. Bracun hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen und Dirk Klinser verpflichtete mittlerweile Kristijan Zagorec vom SV Andritz. Insegesamt gibt es bereits sechs Neuverpflichtungen, die wir noch gesondert vorstellen werden.

Die beiden Erfolgstrainer des SCU in dieser Saison

Vor fünf Jahren übernahm Gerhard Schlatzer das Training der Kampfmannschaft. Der ehemalige Profi mit Bundesligaeinsätzen brachte einen komplett neuen Wind in den Verein. Es setzte tastsächlich eine neue Professionlität ein - akribisch baute er über die Jahre eine Mannschaft zusammen. Das Spiel der Mannschaft wurde schneller, die Flügel besetzt. Blitzschnell schafft es das Team mittlerweile das Mittelfeld zu überbrücken. Dann folgte ein Auswärtspiel vor drei Jahren in Eggersdorf und plötzlich klappte der Trainer vor dem Spiel zusammen und erlitt einen Herzinfarkt.

Dank medizinisch ausgebildeten Spielern, einer hervorragenden Rettungskette und den Notärzten vor Ort überlebte der Fußball-Lehrer dieses schlimme Ereignis und war nach erstaunlich kurzer Zeit wieder auf dem Trainigsplatz. Als er heuer im Frühjahr wieder mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden musste, ausgerechnet wieder in Eggersdorf traf ihn dieser Schicksalschlag, beendete er seine Laufbahn.

Peter Scherz übernahm für seinen Freund am 13.04.2023 und vollendete das Meisterwerk nun an diesem Wochenende. Kurzfristig übernahm der ehemalige Andritz-Erfolgstrainer das Kommando auf dem Trainigsplatz.

Die Zukunft in der Oberliga

In den letzten Wochen stellte der Verein die Weichen für die Oberliga und verpflichtete einen neuen Sportlichen Leiter. Dirk Klinser, der den Fußball rund um Graz kennt wie wenige Manager, wurde bereits im April verpflichtet.

Am 01.07.23 übernimmt Thomas Neuhold das Zepter für die kommenden Saison. Neuhold ist ein dynamischer, moderner Trainer und war ein absoluter Wunschkandidat der Vereinsführung. Er kommt aus der Region, bringt viel Fachwissen mit und kennt die OLM bestens, in welcher er auch aktuell noch als Trainer beim SU Rebenland tätig ist. Zuvor war er knappe vier Jahre beim SV SW Lieboch tätig. Daniel Sagernik wird seine ersten Erfahrungen auf der Trainerbank im Erwachsenenfußball sammeln und als Co-Trainer tätig sein. Sagernik ist bereits mehrere Jahre als Trainer im Jugendbereich tätig, spielte selbst in einer AKA und geht mit Unterpremstätten den nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere.

Die Teamleistung des SC Unterpremstätten

Die Übungsleiter haben es mit ihren Co-Trainern über die Jahre geschafft eine komplette Einheit zu schaffen. Dies ist ein Erbe für das neue Team, das man weiterführen wird. Team-Building wie etwa beim Trainingslager in Porec stand immer im Focus des Aufsteigers. Stefan Kirchberger, seit 22 Jahren im Verein, führt das Team als Kapitän auf dem Platz. So schaffte man es auch die Spieler, die nicht immer im Mittelpunkt stehen, zu motivieren. So war immer ein ganzer Kader mit dem Ziel verbunden: AUFSTEIGEN ! Hier der Link zum Kader der Meistermannschaft.

Das ist nun gelungen und Ligaportal.at gratuliert zum Titel!

Bericht Florian Kober

