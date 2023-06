Eggersdorf rüstet weiter auf - Ismajli soll für Tore sorgen

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 14:27

Der USV Eggersdorf ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Unterliga Mitte. In den letzten Jahren setzte man fast ausschließlich auf die eigene Jugend. Damit hielt man die Klasse, aber es war jede Saison spannend. Im Herbst schwenkte man nun um und holte in der Winterpause mit Mike Vollmann, Mark Sattler und Mathias Pieber aus der Landesliga und Oberliga. Weiterhin soll der Focus aber auch auf Spielern aus der Jugend sein, so holte man mit Martin Aumüller, Simon Hödl und Florian Seiss in diesen Tagen drei U16 Spieler ins Team von Trainer Sattler.

Weg vom Abstiegskampf - den vielen Zuschauern etwas bieten

Nunmehr schlug man am Transfermarkt erneut zu. Man holte Matthias Mairhofer vom Oberligsten SV Werndorf und Can Sariboga aus St.Marein. Ein weiterer Spieler wird in den nächsten Tagen noch bekanntgegeben. Ganz wichtig für die Gelben wird vermutlich der Stürmer sein. Man suchte seit Jahren einen echten Neuner. Einen Spieler, der die Torchancen reinmacht, die man zu hunderten in der letzten Saison erspielt hat. Es soll endlich wieder in den gegnerischen Toren klingeln wenn man Freitagabend seine Matches bestreitet. Die sind seit Jahren geduldig und kommen immer noch in großer Anzahl.

Der Wunschstürmer ist endlich in Eggersdorf

In der letzten Saison traf Sead Ismajli 21 Mal für den USV Kaindorf. Acht Mal war er im Ligaportal-Team der Runde. Seit Jahren beobachtete der SV Eggersdorf den ehemaligen österreichischen Kleinfeld-Nationalspieler. Nun, mit 27 Jahren ist er im perfekten Fußballeralter und man setzt im Grazer Vorort voll auf ihn. In 388 Spielen erzielte er 268 Tore.

Daniel Tödtling - Sportlicher Leiter Eggersdorf

"Wir beobachten Sead schon seit mehreren Jahren. In den letzten zwei Jahren besonders intensiv. Er ist genau der Spielertyp, der uns enorm weiterbringen wird. Letzte Saison hat es dann fast geklappt, aber er wollte in die Gebietsliga. Dort haben wir ihn dann weiterhin beobachtet, waren bei den Spielen. Er ist absolut in Form und jetzt sind wir happy. Mit den anderen bisherigen Verstärkungen sind wir auch extrem zufrieden und wir sind mit weiteren Spielern klar."

Bericht Florian Kober

