SV Andritz - die starke Kraft im Grazer Norden

Details Samstag, 05. August 2023 12:53

Seit 1949 spielt man im Grazer Stadtbezirk Andritz im Verein organisiert Fußball. Mittlerweile ist der SV Andritz ein fester Bestandsteil der Unterliga Mitte. Man ist ein Verein, der seit Jahren im oberen Mittelfeld bis in Richtung Topteams der Liga agiert. Der Club setzt auf Kontinuität, eine große Jugendabteilung und einen treuen Anhang. Freitagabend spielt das Team von Trainer Pegrin zumeist die Heimspiele. Dies ist ein fester Termin für Fußballfans im Norden von Graz. Andritz ist ein großer Bezirk, der Graz komplett abbildet. Einserseits findet man Industrie von Weltformat, andererseits große Grünflächen. Einfamilienhäuser und Plattenbauten stehen knapp beinander.

Ein kleiner Blick in die Geschichte des Vereins

Die Meistermannschaft der Saison 2012/13

Nach dem 2.Weltkrieg wurden die Rufe nach einer eigenen Fußballsektion der Maschinenfabrik Andritz immer lauter, 1949 werden sie schließlich erhört. Der SV Andritz steigt in den Spielbetrieb ein, als Heimstätte dient das Firmengelände der MFA. Dank der guten Organisation im Verein stellten sich die Erfolge schnell ein. Bereits 1951 konnte die Mannschaft aus Andritz ihren ersten Meistertitel feiern, 1954 gelang sogar der Aufstieg in die Landesliga, damals immerhin dritthöchste Leistungsklasse Österreichs.

Zwei Jahre später stieg der Club wieder ab und verbrachte die nächsten Jahrzehnte in unterschiedlichen Klassen des steirischen Fußballs. Zur Jahrtausendwende begann die Erfolgszeit des Vereins. 1998/99 gelang nach mehrjähriger Pause die Rückkehr in die Unterliga Mitte. Ungeschlagen, mit 15 Punkten Vorsprung und bei nur 8 Gegentoren ließ man die zweite Kampfmannschaft des FC Gratkorn hinter sich.

Im Jahr 2001 folgte der nächste Aufstieg. Mit nur einer Niederlage setzten sich die Blau-Weißen durch und der Verein stand erstmals in der Oberliga. Die Mannschaft kämpfte hart und das Trainer-Duo Klaus Salmhofer und Manfred Stodala schaffte am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Verdiente Spieler wie Oliver Mang, Peter Neumayer oder Darko Embreus hatten großen Anteil an diesem Erfolg, der sich in der nächsten Spielzeit nicht mehr wiederholte. Der SV Andritz musste zurück in die Unterliga Mitte.

Es folgte ein weiterer Aufstieg in die Oberliga und die Andritzer verließen diese wieder und so beschloss die Vereinsführung letztlich in der Folge 2015 Veränderungen im Verein. Es galt von nun an auf die eigene Jugend zu setzen. In der Saison 2015/2016 wurde der Umbruch in Andritz eingeleitet, beide Kampfmannschaften wurden stark verjüngt, um den modernen Anforderungen des Fußballs zu genügen. Nach Startschwierigkeiten gelang es der Mannschaft einen durchaus zufriedenstellenden 5. Platz zu belegen. Ein Highlight waren sicher die Spiele gegen den GAK, die über 1000 Zuseher auf den Andritzer Sportplatz lockten.

Ausblick auf die Saison 2023/24 - Beginn gegen einen starken Gegner

Man möchte an die gute Rückrunde der letzten Saison anknüpfen

Nunmehr startet das Team in die Saison 2023/24. Man ist etabliert, wird weiterhin mit der Abstiegsregion in der Tabelle nichts zu tun haben. Der Blick geht wie gewohnt in die oberen Regionen der Unterliga Mitte. Man verstärkte sich gezielt und konnte beispielsweise Mittelfeldspieler und Torjäger Thomas Hastreiter zurück zu seinem Stammverein holen. Man lotste den jungen Nico Stadlhofer in den Grazer Norden, mit seinen 21 Jahren ist er eine Verstärkung und Hoffnung für die Zukunft.

Der Kärntner Max Ulbing ist noch jünger und das zeigt den Weg, den man in Andritz vor Jahren eingeschlagen hat. Damit man auch auf Routine setzen kann, holte man für die Abwehr den 30-jährigen Michel Micossi. Er soll die Abwehr vor Keeper Stefan Lenhart weiter stabilisieren. Der Andritzer Keeper ist seit Jahren Garant für erfolgreiche Spiele und gehört zu den beständigsten Keeper in der Unterliga.

Trainer Marco Pegrin, Co-Trainer Peter Neumayer und Tormanntrainer Georg Schweigler werden in der startenden Saison weiterhin die Verantwortung tragen.

Marco Pegrin wechselte im Jänner 2023 nach Andritz. Unter ihm absolvierte man eine passable Rückrunde, 24 Punkte konnte man aus 13 Partien holen.

Peter Neumayer ist bereits seit 2010 als Coach im Verein, davor war er als Spieler tätig. Georg Schweigler, früherer Kapitän der Kampfmannschaft, ist nicht nur Tormanntrainer der Kampfmannschaften, sondern auch der Jugend. Erwähnen sollte man noch Kapitän Lukas Mairold, der nunmehr seine 21.Saison bei den Blau-Weißen beginnt. Er steht für die Kontinuität im Verein und das stete Bemühen Spieler aus der eigenen Jugend in die Kampfmannschaft zu führen. Weitere Spieler sind bereits seit vielen Jahren im Verein und so ist der Stamm des Teams eine sich kennende Gemeinschaft auf dem Rasen. Der Start in die Herbstrunde Den aktuellen Kader finden Sie hier: Kader KM1 Andritz Der Start in die Saison begann im Steirercup in der letzten Woche mit einer doch recht überraschenden Niederlage beim GSC aus der Gebietsliga. In die Meisterschaft starten die Andritzer zuhause am Freitag, 11.08.2023 um 19 Uhr auf der heimischen Sportanlage. Als Gast erwartet man den Gegner aus Raaba/Grambach. News Unterliga Mitte Spielplan Unterliga Mitte Bericht Florian Kober Fotos SV Andritz

