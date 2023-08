70 Jahre SV Kumberg - ein echter Grund zu feiern!

Details Sonntag, 06. August 2023 14:42

Am Sonntag feierte der SV Kumberg aus der Unterliga Mitte einen runden Geburtstag. Wenige Jahre nach dem 2.Weltkrieg gründete man in Kumberg einen Verein, der ein fester Bestandteil im Grazer Umland und im steirischen Fußball ist. Lesen Sie hier die Geschichte des Clubs am Kumberger See und eine Aussicht auf die bevorstehenden Aufgaben.

Jubiläumsfeier am 06.08.2023 - der SV Kumberg feiert seinen Geburtstag

Gründung im Jahr 1953 - 70 Jahre im Fußball erfolgreich

Seit Jahren wurde in Kumberg bereits gekickt. Das Dorf, auf halbem Weg zwischen Graz und Weiz gelegen, sollte einen Sportplatz bekommen und offiziell organisierte Spiele. Um Gemeinderat Hermann Jerney scharrten sich eine handvoll fußballbegeisterte Herren um die Gründung des Sportvereins im Dorf Kumberg vorzubereiten. Die wichtigste Aufgabe war es zunächst den regelrechten Sportplatz zu erbauen.

Im Mai 1953 wurde mit einem Pokaltunier der Sportplatz eingeweiht. Im selben Jahr wurde der Verein offiziell bei Behörde und Verband gemeldet, der SV Kumberg (zunächst als TuS Kumberg) war geboren. Im Herbst nahmen die Kampfmannschaft und bereits eine Jugendmannschaft erstmals an der Fußballmeisterschaft des steirischen Verbands teil. Nach zwei Jahren der Vorbereitung hatte man diese ersten großen Ziele erreicht.

im Jahr 1968 erreichte man den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte und nach Klassenreform stieg man in die 1. Klasse Ost auf. Gegen starke Gegner wie Hartberg und Gleisdorf gab es einige Überraschungen und damit bereits im ersten Jahr in der 1. Klasse den etwas überraschenden Vizemeistertitel. Man spielte über Jahre erfolgreich und stieg dann im Jahr 1993 in die neu geschaffene Unterliga auf. Massgeblich daran beteiligt war der langjährige Trainer Josef Haberhofer.

Nach vier Jahren im Jahr 1997 erzielte man den Meistertitel in der Unterliga Mitte mit dem Rekordvorsprung von 13 Punkten unter Trainer Gottfried Hrassak. Der SV Kumberg spielte erstmals in der Oberliga. Es folgten Jahre in der Unterliga, der man auch heute noch angehört. Dies mit einer kurzen Unterbrechung, als man den Weg in die Gebietsliga gehen musste.

Ein großer Meilenstein des Vereins war das Jahr 2005 als man das heutige Stadion einweihen konnte. Die Tribüne weist alle Zeichen einer großen Anlage auf. Immer wieder greifen Proficlubs wie Sturm Graz auf dieses Stadion zurück um in der Sommervorbereitung internationale Testspiele auszurichten.

Am 06.08.2023 feierte der erfolgreiche Verein mit seiner großen Jugendabteilung sein 70-jähriges Jubiläum. Rechtzeitig war das Wetter wieder umgeschlagen und nach den tagelangen Regenkräften meinte es der Wettergott gut mit den Kumbergern.

Aussicht auf die neue Saison

In der letzten Saison spielte man eine ausgezeichnete Hinrunde und zählte im Winter noch zu den Aufstiegsaspiranten in die Oberliga Mitte. Im Frühjahr waren die Leistungen jedoch schwankend und so verlor man den Anschluss an den späteren Meister aus Unterpremstätten. Nun startet man mit neuem Spirit in die nächste Saison.

Kapitän Bernhard Auer beendete seine Karriere und auch ein neuer Trainer ist an Board des Unterligisten. Mit Matthias Hopfer holte man einen jungen Trainer, der über die UEFA A Lizenz verfügt. An seiner Seite arbeitet Co-Trainer Daniel Krempl, ebenso jung und mit trotzdem schon langer Erfahrung im regionalen Fußball.

Der 18-jährige Georg Schlager wurde als Keeper vom GAK zurück geholt. Alexander Zartl wird die Defensive verstärken. Der 24 -jährige Linksverteidiger wechselt vom Aufsteiger Liebenau nach Kumberg.

Der 32 Jährige Offensiv- Allrounder Marco Nager kam vom Oberligisten St.Magarethen an der Raab. Mit 194 Regionalliga Spielen in den Beinen wird er mit seiner Routine das Mittelfeld der Mannschaft stabilisieren. Der frühere Eggersdorfer Jakob Stampfer schloss sich dem Verein ebenso an wie Sebastian Bauer, der im Sommer zurückkehrte. Derby zum Saisonstart In der ersten Runde der Unterligasaison trifft der SV Kumberg zuhause auf den SV Eggersdorf. Das bedeutet für beide Clubs gleich ein Derby zur Saisoneröffnung. Die Tribüne wird am 11.08.23 um 19 Uhr ausgezeichnet gefüllt sein und der SV Kumberg startet seine 71.Saison. Bericht Florian Kober Fotos Auer Rilind Svishta macht es seinem Bruder Rinor nach und wechselte ebenfalls nach Kumberg. Der 19 Jährige Stürmer kam vom SV Dobl nach Kumberg. Der 24 Jährige Flügelspieler Marco Nager wechselte vom Oberligisten Werndorf zum SV Kumberg.

