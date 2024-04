Conny Hütter trägt beim SV Kumberg die Nummer 12

Details Sonntag, 21. April 2024 20:13

Am Samstag feierte die Gemeinde Kumberg mit einem großen Empfang die Weltcupsiegerin in der Abfahrt Conny Hütter. Die Gemeinde liegt in Graz Umgebung und ist keine typische Skiregion. Bekannt ist man vielmehr durch den Fußballverein SV Kumberg und einen wunderschönen Badesee, der gegenüber des Stadions liegt. Die imposante Spielstätte wird im Sommer regelmäßig von Vereinen wie Kopenhagen, Wolverhampton oder Sturm Graz für Freundschaftsspiele genutzt.

Nummer 12 für Conny Hütter - Sieg nach Rückstand

Der Verein aus der Unterliga Mitte überreichte an diesem Wochenende der nun bekanntesten Einwohnerin ein Trikot mit der Nummer 12 und schrieb den Namen der Sportlerin aufs Spielfeld. Das hat offensichtlich Glück gebracht, nach einem 0:2 Rückstand gegen den SV Thal, drehte man das Spiel noch und gewann mit 4:2.

Ligaportal gratuliert zum Gewinn des Weltcups!

Spielbericht Kumberg - Thal

Bericht Florian Kober

Fotos mit freundlicher Genehmigung des SV Kumberg

