Trainer Ivanescu verlässt Deutschfeistritz nach einem Jahr

Details Montag, 13. Mai 2024 20:27

Im Sommer wechselte Ali Ivanescu als Trainer nach Deutschfeistritz in die Unterliga Mitte. Zuvor war der ehemalige GAK - Spieler als Trainer in Grambach erfolgreich. Man war mit dem Ziel angetreten in Deutschfeistritz neue Strukturen zu schaffen und erfolgreichere sportliche Zeiten zu erleben.

Im letzten Sommer stellte man den jungen Fußballlehrer vor, nun ist sein Engagement bereits in Kürze beendet

Deutschfeistritz schon abgeschrieben, spielt eine starke Rückrunde

Der junge Trainer krempelte in seiner Amtszeit vieles um und arbeitete akribisch an der spielerischen Entwicklung des Teams. Zunächst noch voll im Abstiegskampf, ist das Team in der Rückrunde mit 16 Punkten genau so erfolgreich wie Kainbach, GAK und Peggau. Trotzdem wird der Übungsleiter nach der Rückrunde den Verein wieder verlassen.

Statement Ali Ivanescu

"Ich habe den Verein und die Mannschaft nun informiert, dass meine Zeit in Deutschfeistritz in Kürze enden wird. Ich bedanke mich und wünsche dem Club allles Gute für die Zukunft."

In den letzten Woche holte man immer wieder überraschende Punkte.

SV Deutschfeistritz spielt wie erwähnt eine starke Rückrunde, hat jedoch weiterhin das Problem, dass auch die anderen Teams im unteren Tabellendrittel regelmäßig punkten. Einzig der SV Thal scheint momentan abgeschlagen. Die Fans erwartet ein wahrer Abstiegskrimi in der Liga mit den beteiligten Teams aus Thal, Deutschfeistritz, St. Marein, Grambach und Eggersdorf.

In der nächsten Runde empfängt man den SV Peggau am Samstag um 17:00 zum Graz - Nord Derby.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.