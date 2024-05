"Wir gehen unseren Weg weiter!" - SV Thal Sportlicher Leiter Pettinger im Interview

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 17:43

Der SV Thal ist Letzter in der Unterliga Mitte. Der traditionsreiche Verein aus der Landeshaupstadt holte in dieser Saison nur dreizehn Punkte und wird den harten Gang in die Gebietsliga Mitte gehen. In den letzten Jahren spielte man permanent gegen den Abstieg, konnte sich jedoch immer wieder retten. In dieser Saison gab es keine Wunder mehr, zu stark war die Konkurrenz der anderen Teams im Tabellenkeller.

Alex Pettinger stellt sich unseren Fragen

Ligaportal: Wie hat das Team den Abstieg hingenommen?

Pettinger: Natürlich mit Enttäuschung, aber wir haben beschlossen, dass wir das möglichst schnell abhaken. Es war die letzten vier Jahre immer wieder sehr knapp und jetzt gibt es einen Neustart, eben eine Liga weiter unten.

Ligaportal: Ihr habt doch einige Fans - wie steht es damit?

Pettinger: Unsere Fans bleiben uns treu, da bin ich mir ganz sicher. Ich vermute sogar, dass das Stadion nach ein paar Siegen in der Gebietsliga noch voller wird und zahlreiche Zuschauer mehr zu den Heimspielen kommen. Wir haben jetzt nicht unfassbar viele Zuschauer, aber doch recht viele, wenn man bedenkt, dass sie ja seit Jahren nicht so viel zu feiern hatten.

Der Stamm unseres Teams kann gehalten werden

Ligaportal: Wie sieht die Planung für die Gebietsliga aus?

Pettinger: Wir werden unseren Stamm zusammenhalten. Wir ziehen zwei Talente aus der U16 in die Kampfmannschaft. Zudem haben wir Kontakt zu drei Spielern aus dem Umfeld - die sind auch jung. Jeder sollte innerhalb kurzer Zeit unseren Trainingsplatz erreichen können. Es ist nicht geplant, Legionäre zu holen - aber man weiß ja, unser Metier ist kurzlebig, wenn sich was anbietet, schaue ich mir das natürlich an.

Ligaportal: Das heißt, Ihr wollt weiter auf eure jungen Spieler setzen?

Pettinger: Ja, das ist ganz genau unser Weg - es wird sich nichts ändern. Wir formieren eine junge Truppe für die Saison, der Plan ist dann mit dieser Mannschaft in 2- 3 Jahren in die Unterliga zurückzukehren. Dann möchte ich mit Abstieg und Frustration nichts mehr zutun haben. Gestärkt möchte ich dann eine Rückkehr in die Unterliga erreichen. Es drängt niemand auf eine direkte Rückkehr, wenn es passiert, haben wir nichts dagegen.

Wie schaut es mit dem Trainer aus?

Ligaportal: Wer wird auf der Bank sitzen?

Pettinger: Momentan schaut es ganz danach aus, dass es da keine Veränderung geben wird. Wir sind uns da schon sehr einig. Goran Mikolaj wird mit sehr großer Wahrscheinlcihkeit auch in der nächsten Saison unser Übungsleiter sein.

Ligaportal: Habt ihr Abgänge?

Pettinger: Ja, Yannick Suppan geht wohl nach Hitzendorf und Ahmet Palic in die Oberliga. Das ist okay, so ist es eben. Es wird sicher noch Spieler geben, die sich umschauen, das ist ja ganz normal.

Ligaportal: Es gibt also ein Konzept für den SV Thal?

Pettinger: Wenn man sich umschaut, was bei manchen Vereinen los ist, denke ich mir manchmal, dass ich das alles nicht verstehe. Da werden Verträge gemacht mit Summen, die man dann scheinbar nicht bezahlen kann. Das wird es bei mir nicht geben und gab es auch noch nie. Ich war bei diesem Verein bis ich 23 war, bin dann mit Verantwortung wieder "heim" gekommen. Ich habe in meiner Zeit beim GAK viel gelernt. Mir ist dieser Verein einfach wichtig und man darf den SV Thal nicht in Gefahr bringen.

Danke für das Gespräch, das Interview führte Florian Kober

