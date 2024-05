Holt Kainbach in dieser Runde den Titel? Tabellenführer trifft auf den SV Peggau!

Details Freitag, 31. Mai 2024 17:18

Auch die Unterliga Mitte biegt in die Zielgerade. Am Sonntag finden alle Spiele zeitgleich um 17 Uhr statt. Der Herbstmeister USV Kainbach empfängt den SV Peggau auf der eigenen Sportanlage. Die Gastgeber haben dabei die Möglichkeit den Meistertitel endgültig einzusammeln. Erster Verfolger sind die GAK Amateure - der Tabellenführer hat 50 Punkte auf der Habenseite, die Rotjacken 45.

Der Titelkampf in der Unterliga Mitte - Kainbach sollte nun zugreifen!

Im Herbst holte der Tabellenprimus satte 31 Punkte , da wurde man überlegen Herbstmeister, die einstigen Verfolger SV Andritz und Feldkirchen haben sich aus dem Titelrennen verabschiedet. Es blieb der GAK, der in der Rückrunde den 2. Platz hält. Einzig der SV Kumberg ist im Frühjahr noch stärker unterwegs. Im Frühjahr steht Kainbach auf dem 5. Platz - man holte fünf Siege, vier Unentschieden und verlor zwei Spiele.

Mit dem SV Peggau kommt nun eine unberechenbare Mannschaft in den Grazer Osten - dieses Team kann an einem guten Tag jedes Team der Liga bezwingen, hat aber auch schon deftige Niederlagen eingefahren.

Zeitgleich spielt der GAK beim SV Thal - gegen den Absteiger sollte es für die Liendl Truppe keine große Schwierigkeit sein, die geforderten drei Punkte zu holen. Die sind auch notwendig, denn der bärenstarke Aufsteiger SV Übelbach wartet nur auf Ausrutscher der Elite in der Liga.

Abstieg, Relegation und Klassenerhalt

Eggersdorf trifft als Vorletzter zu Hause auf Liebenau - im Frühjahr lief es für die Gelben wesentlich besser als im Herbst, man holte in der Rückrunde fünfzehn Punkte - da aber auch die anderen Teams sehr stark punkteten, ist man zwar an Thal vorbei gekommen, hängt aber immer noch im Keller fest. Deutschfeistritz holte sogar einen Punkt mehr, ist aber auch immer noch nicht gerettet. Trainer Ivanescu verlässt in zwei Wochen das Team, man empfängt daheim Feldkirchen. Die spielten eine schwache Rückrunde, kamen aber zuletzt wieder in Form. St. Marein galt bei vielen Fans vor einigen Wochen als potentieller Abstiegskandidat - mittlerweile sammelte man wieder Punkte.

Der Klassenerhalt sollte nur noch Formsache sein - die Kiegerl Truppe empfängt den SV Andritz. Ausgang dieser Partie vollkommen offen. die Nordgrazer waren zwischendurch ein heißer Kandidat für den Aufstieg - mittlerweile gab es eine unkonstante Phase und schon war man weg aus dem Rennen.

Es bleibt nur eines fix - in der Unterliga Mitte kann beinahe jedes Team das andere schlagen. Oft entscheiden die Tagesverfassung, der Einsatz von Schlüsselspielern über Glück und Unglück. Hier geht es zur Tabelle. In Kürze wird man dann sehen wie es mit Abstieg und der Relegation endgültig aussieht.

Bericht Florian Kober

