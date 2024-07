Kumberg, Eggersdorf und Weinitzen - Startschuss für Spielgemeinschaft Schöcklland United

Details Dienstag, 16. Juli 2024 19:51

Am 3. Juli 2024 wurde im Seecafe der Wellwelt in Kumberg im Rahmen eines Infoabends der Start des Projektes „Schöcklland United“ vollzogen. Die Vereine SV Eggersdorf, SV Kumberg und SV Weinitzen arbeiten in Zukunft sowohl im Rahmen einer zweiten Kampfmannschaft in der 1.Klasse Mitte B, als auch im Nachwuchsbereich zusammen.

Der Jugendleiter des SV Eggersdorf, Christoph Konrad, führte durch den Abend (MItte mit der Gründungsurkunde)

Heranführen der jungen Spieler an die Kampfmannschaften

Ziel des Projektes ist die Heranführung der Nachwuchsspieler an die Kampfmannschaften der genannten Vereine mithilfe in einer zweiten Kampfmannschaft, sowie die Nutzung der vorhandenen Ressourcen im Nachwuchsbereich, um sowohl quantitativ als auch qualitativ starke Mannschaftskader stellen zu können.Auf dem Programm stand die Vorstellung des Projektes, die Präsentation eines neuen Logos, das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Leitbild sowie Interviews mit den Obmännern, Sportlichen Leitern, Trainern und Jugendleitern. Zahlreiche Eltern, Kinder, Jugendliche, Trainer und Funktionäre folgten der Einladung und sorgten für einen würdigen Rahmen in Kumberg.

Als Höhepunkt wurde der Meistertitel der U15 SG Eggersdorf / Weinitzen gefeiert, diese Mannschaft wird ab der Herbstsaison als SG Schöcklland United U16 antreten.

Man bündelt die Kräfte und setzt wichtige Zeichen für die Zukunft

Start mit einer jungen Mannschaft in der 1.Klasse

Die Kampfmannschaft Schöcklland United tritt ab der Saison 2024/2025 in der 1. Klasse Mitte B an – der Kader besteht großteils aus den Spielern der beiden U17 Mannschaften aus Eggersdorf und Kumberg.

Im Nachwuchsbereich startet das Projekt ab sofort, wie erwähnt mit einer gemeinsamen U16 – weitere Mannschaften werden unter dem Namen SG Schöcklland United folgen.

Das neue Wappen der Spielgemeinschaft - alle Teams werden mit diesem Logo und der dazugehörigen Spielkleidung in Zukunft antreten.

Fotos: Thosold

Bericht: Florian Kober

