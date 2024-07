Der FC Gratkorn stellt die Weichen für die Zukunft - Alex Pettinger auf der Bank

Details Mittwoch, 17. Juli 2024 20:51

Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat sich der FC Gratkorn neu aufgestellt und bereitet sich auf die kommende Saison in der Unterliga Mitte vor. Der Verein, der auf eine reiche Vergangenheit zurückblickt, inklusive einer Zeit in der 2. Bundesliga, strebt einen sofortigen Wiederaufstieg an. Auf die Bank lotste man Alexander Pettinger, der uns für ein Gespräch zur Verfügung stand.

Alexander Pettinger war in den letzten Jahren als Trainer und Sportlicher Leiter beim SV Thal aktiv

Neuer Trainer für neue Ziele

Der Verein verpflichtete Alexander Pettinger, den ehemaligen Trainer des SV Thal. Pettinger bringt wertvolle Erfahrung mit, darunter eine Vergangenheit beim GAK, und kennt die Strukturen eines erfolgreichen Vereins bestens. Mit ihm an der Seitenlinie möchte Gratkorn wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Verstärkungen mit Erfahrung und Talent

Um das Ziel des Wiederaufstiegs zu erreichen, hat sich der FC Gratkorn gezielt verstärkt:

- Mario Vojkovic: Ein Spieler mit Erfahrung in der 2. Bundesliga, der für Stabilität und Führung auf dem Platz sorgen soll.

- Dusan Krpic: Das 17-jährige Talent aus der Akademie von Sturm Graz bringt frischen Wind und jugendliche Dynamik in die Mannschaft.

- Semin Mrkaljevic: Der slowenische Routinier soll mit seiner Erfahrung das Mittelfeld stabilisieren.

- Marc König: Das Nachwuchstalent aus Edelstauden zeigt vielversprechendes Potenzial und soll in Gratkorn weiter reifen.

- Andres Fridrih: Der 25-jährige Slowene kommt vom Wolfsberger AC und verstärkt die Offensive des Teams.

Abgänge und Vorbereitung

Im Gegenzug haben sechs Spieler den Verein verlassen. Trotz der Abgänge zeigt sich das Team bereits gut eingespielt und befindet sich in der intensiven Vorbereitung. Die Mannschaft bestreitet mehrere Testspiele, um sich optimal auf die Saison einzustimmen:

- 19.07. gegen den SV Gutenberg

- 26.07. gegen den ESV Knittelfeld

- 30.07 gegen Wolfsberg bei Leibnitz

- 02.08. gegen den SV Frannach

Saisonstart gegen Union Liebenau

Der erste große Gradmesser wird das Auftaktspiel am 16.08. gegen Union Liebenau, ein heimstarkes Team aus dem Grazer Süden. Dieses Spiel wird zeigen, wie gut die Neuzugänge integriert wurden und ob der FC Gratkorn bereit ist, das Saisonziel „Wiederaufstieg“ anzugehen.

Ausblick

Der FC Gratkorn hat in seinen 103 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Mit den neuen Verstärkungen und dem erfahrenen Trainerteam möchte der Verein nun wieder durchstarten und an alte Erfolge anknüpfen. Die Fans dürfen gespannt sein auf eine vielversprechende Saison und darauf, wie sich die neuen Spieler in das Mannschaftsgefüge einfügen werden.

Mit diesem Neubeginn setzt der FC Gratkorn ein klares Zeichen: Der Weg zurück in die Oberliga soll schnellstmöglich gelingen, und die ersten Schritte dazu sind bereits getan.

Jugend und Statement des neuen Trainers

Der FC Gratkorn ist ein Ausbildungsverein und spielt ca. 200 Jugendlichen in zahlreichen Meisterschaften. Der Verein ist besonders stolz auf seine vorbildliche Jugendarbeit.

"Für mich kam dieses Angebot recht plötzlich. Ich dachte mir, das höre ich mir einmal an, weil Gratkorn ist ja schon ein großer Verein. Nach dem ersten Gespräch war mir klar, dass ich diese Herausforderung annehmen möchte. Das war alles erst vor wenigen Tagen - am Montag hatten wir das erste Training und ich bin dabei das Team kennenzulernen.

Die Mannschaft ist eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Spielern. Die jungen Spieler werden von den älteren Spielern sehr gut aufgenommen - ich möchte in den nächsten Wochen aus dem großen Pool aus dem Nachwuchs einige Kicker in die Kampfmannschaft einbauen. Ein Verein mit so vielen Jugendmannschaften sollte sich reichlich aus der Jugendarbeit bedienen.

Mir ist auch klar, dass diese Liga in der nächsten Saison unglaublich ausgeglichen sein wird. Gössendorf ist ja praktisch keine Unterliga-Mannschaft, Hitzendorf ist immer gut, Liebenau auswärts gleich eine Aufgabe für uns. Semriach wird Ambitionen haben, nach ein paar Wochen wird sich zeigen wo der Weg hin geht!"

Bericht Florian Kober

