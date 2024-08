Übersicht Steirercup - Freitagabend ging es rund - GSC besiegt Semriach

Details Samstag, 03. August 2024 12:31

Am Freitagabend fanden einige Spiele in der 1. Runde des Steirercups statt. Dabei gab es erwartete Ergebnisse, aber auch ein paar Überraschungen. Hier sind alle Infos.

Der GSC besiegt den Aufsteiger aus Semriach und steht in der nächsten Runde

TSV Neumarkt - ESV St.Michael 5:2 (2:1)

Der TSV Neumarkt aus der Unterliga Nord B empfing den ESV St.Michael aus der Oberliga Nord. Die Gastgeber zeigten eine beherzte Leistung vor 150 Zuschauern und schickten den Favoriten mit einem klaren Heimsieg nach Hause. Herausragend beim Aufsteiger war Benjamin Pressnitz, der drei Treffer zum Erfolg beitragen konnte. Nach einer ausgeglichenen 1. Halbzeit zündete der Turbo der Harding Truppe und man führte zeitweise mit 5:1. Es war dies das erste Duell der beiden Teams nach über zehn Jahren.

FC St.Margarethen Knittelfeld - Lassing 4:2 (1:2)

Der Gast führte bis zu 75.Minute mit 2:1, dann drehte die Heimmannschaft auf und sicherte sich den Aufstieg in diesem Duell des Unterligisten gegen den Oberligisten. Thomas Kargl erzielte nicht nur in der 20. MInute die Führung für die Margarethner, er setzte auch wenige Augenblicke vor dem Spielende mit dem 4:2 den Schlusspunkt im Duell mit dem SV Lassing.

SV Tobelbad - SC Eibiswald 3:4 (2:1)

Der SV Tobelbad aus der 1.Klasse Mitte führte nach einer halben Stunde mit 2:0. Doch dann drehte der Gast aus der Gebietsliga West das Spiel nach der Pause. In der 75. Minute war der Endstand in der torreichen Partie erreicht. Kolar Marhold kam links im Strafraum zum Abschluss und das war der Aufstieg für den Favoriten. Sieben verschiedene Torschützen sah die Begegnung und der SC Eibiswald steht in der nächsten Runde.

TSV Mureck - SV Halbenrain 1:2 (0:1)

Nach einer Stunde führte der Gast aus der Unterliga Süd gegen die Südsteirer mit 2:0 durch einen Doppelpack von Tine Celec. Der Anschlusstreffer durch Kristijan Ornik kam zu spät und so setzte sich der SV Halbenrain in Mureck knapp durch.

WSV Liezen - ATV Irdning 0:4 (0:1)

Die Gastgeber aus der Unterliga Nord hielten gegen Irdning nur eine Viertelstunde mit. Dann traf Luca Puchwein zur Führung der Gäste aus der Oberliga Nord. Am Ende stieg der Favorit ohne Probleme auf.

FC Ausseerland - TuS Krieglach 0:1 (0:0)

Der Gastgeber aus der Gebietsliga Enns hielt lange Zeit gegen den Unterligisten aus Krieglach mit. Luca Schiester machte dann die Träume der Heimmanschaft zunichte und erzielte den Siegstreffer (60.), der das Ende des FC Ausseerland in der Cup-Saison bedeutete.

SV Feldkirchen - TuS St.Veit Vogau 1:3 (1:2)

Das Team aus dem Grazer Süden war bis wenige Minuten vor dem Ende mit 1:2 in Rückstand und drängte auf den Ausgleich. Als St.Veit Vogau durch den eingewechselten Jan Kristian das 3:1 im Duell der Unterligisten erzielte, war der Weg für den SV Feldkirchen im Steirercup zu Ende.

SC Seiersberg - Austria Puch 8:6 (3:3, 2:2)

Das Duell der beiden Teams war ein umkämpftes Grazer Derby. Nach neunzig Minuten fand sich mit dem Ergebnis von 3:3 kein Sieger. Es ging in die Verlängerung, da konnte Seiersberg den Heimvorteil nicht nutzen. Im Elfmeterschießen zeigte sich das Team nervenstark und verwandelte gegen Puch alle Elfmeter.

St. Nikolai Sausal - USV Wies 2:0 (1:0)

Stefan Sokulskyj brachte St.Nikolai nach einer knappen halben Stunde in Führung, nach der Pause reagierte Gästetrainer Fasvald drei neue Spieler um für den Umschwung zu sorgen. Als dann Marvin Lindner wenige Minuten vor dem Abpfiff das 2:0 erzielte, war die Entscheidung gefallen. Der USV Wies kann sich auf die Meisterschaft konzentrieren.

SV Pischelsdorf - USV Deutsch Goritz 2:1 (1:1)

Nach einem Freistoß und der daraus entshenden Situation traf Stefan Wagner für die Führung des USV Deutsch Goritz in der 21. Minute. Nur wenige Minuten später erzielte Bernd Tödling nach einem Corner den Ausgleich. Die Gäste aus der Südsteiermark waren gut im Spiel, den Siegtreffer erzielte der Gastgeber aus Pischelsdorf dann aber nach einer Stunde. Mit einem Abstauber aus kurzer Distanz machte Manuel Hacker den Aufstieg klar.

Grazer Sportclub - SU Semriach 3:1 (3:0)

Die Grazer spielen eine hervorragende Vorbereitung und konnten sich auch gegen den Favoriten aus Semriach durchsetzen. Der Unterligist lag bereits nach einer knappen halben Stunde mit 0:3 zurück. In der 11. Minute erzielte Daniel Grössing die Führung per Kopf für den GSC. Fünf Minuten später packte Henrik Nöstlthaller einen Volley aus und so stand es 2:0. Als dann Konstantin Spitzer mit einem Weitschuss die 3:0 Führung erzielte, war die Messe gelesen.

Klare Sache für das Team aus der Gruabn - man hatte den Favoriten im Griff und steigt auf.

Stimme zum Spiel - Leonhard Lang (Trainer GSC)

"Es war wie immer gegen Semriach ein richtiges Topspiel mit extrem hoher Intensität auf beiden Seiten. Wir waren aber spielerisch extrem stark, hatten immer wieder super Lösungen und haben die Tore sehr gut herauskombiniert und haben mit dem 3:0 ein absolutes Traumtor erzielt. Gegen den Ball haben die Jungs auch nur wenig zugelassen.

Großes Lob und Kompliment an meine Mannschaft - wie sie durchgezogen hat und aktuell Gas gibt, das macht viel Freude. Wir freuen uns jetzt schon richtig auf die nächste Cup Runde. Wir wünschen Semriach alles Gute in der Meisterschaft. Ich bin mir sicher, sie werden dort eine sehr gute Rolle spielen und wir sind ebenso bereit für den Start in die Gebietsliga-Saison!"

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.