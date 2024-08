Liebenau startet mit drei Krachern in die Liga - Coach Weber im Interview

Details Sonntag, 04. August 2024 11:42

Der SV Union Liebenau hat im Sommer 2023 den Aufstieg in die Unterliga Mitte geschafft und eine solide Saison gespielt. Nachdem Erfolgstrainer Alexander Ackerl im Februar zu Sturm Graz gewechselt ist, hat Christian Weber das Amt des Chefcoaches übernommen und die Arbeit nahtlos fortgesetzt. Kurz vor Beginn der Saison 2024/25 hat sich Weber mit dem Ligaportal über die vergangene Saison, die aktuelle Situation und die bevorstehenden Herausforderungen unterhalten.

Christian Weber ist ein junger und engagierter Trainer, das hat "Tradition" in Liebenau

Ligaportal: Christian, die Sportunion Liebenau hat letztes Jahr eine beeindruckende erste Saison in der Unterliga Mitte gespielt. Wie blickst du auf die vergangene Saison zurück?

Christian Weber: Die Hinrunde war richtig gut. Wir haben einige Spiele glücklich gewonnen und fleißig Punkte gesammelt. In der Rückrunde hat uns manchmal das Glück gefehlt. Man darf nie vergessen, dass wir Aufsteiger waren. Trotzdem haben wir uns auf einem Niveau mit den Spitzenmannschaften bewegt. Unser Ziel war zwischendurch der 2. Platz, den haben wir leider nicht erreicht und am Ende sind wir auf dem 6. Platz gelandet. Das war etwas enttäuschend, vor allem weil wir die Cup-Qualifikation verpasst haben. Im Frühjahr hatten wir auch ein paar Verletzungen, aber das soll keine Ausrede sein. Insgesamt bin ich aber stolz auf die Mannschaft und das, was wir als Aufsteiger erreicht haben.

Ligaportal: Wie sieht die aktuelle Situation aus? Konntet ihr den Kader verstärken?

Christian Weber: Ja, wir konnten den Kader deutlich verstärken. Ein wichtiger Neuzugang ist Martin Kolb, der zurückgekehrt ist. Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit ins Team. Insgesamt sind wir jetzt breiter aufgestellt, was uns mehr Optionen und Flexibilität gibt - alle neuen Spieler sind wichtig.

Natürlich war der Abgang von Gerhard Steininger ein Verlust, da er jetzt als Trainer arbeitet. Er hat uns auf und neben dem Platz viel gegeben.

Die Vorbereitung hat vor vier Wochen begonnen und die Stimmung war anfangs noch etwas gedrückt. Das war verständlich nach den Abgängen und der intensiven letzten Saison. Jetzt ist die Stimmung aber top, alle ziehen mit. Die Testspiele sind positiv verlaufen, wie zum Beispiel der deutliche Sieg gegen St. Stefan Rosenthal. Der Zusammenhalt im Team ist super. Wir haben auch ein tolles Teambuilding in Wien, bei dem der Besuch des Rapid-Sturm Matches der Höhepunkt ist. In diesem Team sind talentierte Spieler mit einem tollen Charakter, es ist eine große Freude, diese zu trainieren.

Teambuilding in Wien - Volleyball, Bundesligaspiel und natürlich auch traditionelle Wiener Bewirtung

Ligaportal: Bald startet die neue Unterliga-Saison. Was sind deine Erwartungen?

Christian Weber: In dieser Liga sind wirklich unglaubliche Teams. Meine Favoriten sind Gössendorf, Andritz und Gratkorn. Und das sind auch gleich unsere Gegner in den ersten drei Runden. Hui, was für eine Aufgabe! Die Qualität dieser Liga ist echt krass dieses Jahr. Es wird eine spannende Saison und wir sind bereit, uns dieser Herausforderung zu stellen. Wir wollen natürlich besser abschneiden als letztes Jahr und uns weiterentwickeln. Es ist wichtig, dass wir von Anfang an konzentriert und motiviert sind. Die ersten Spiele werden richtungsweisend sein. Wir haben das Potenzial, ganz vorne mitzuspielen, aber dafür müssen wir in jedem Spiel unsere beste Leistung abrufen. Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft und bin überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden.

Ligaportal: Gibt es spezielle Ziele, die du für die kommende Saison gesetzt hast?

Christian Weber: Ja, definitiv. Unser Hauptziel ist es, uns in der Liga zu etablieren und kontinuierlich zu verbessern. Wir wollen von Spiel zu Spiel denken und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ein weiteres Ziel ist es, in den Cup-Wettbewerb zu kommen, das haben wir letztes Jahr knapp verpasst. Wir wollen auch unsere jungen Spieler weiterentwickeln und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Es ist wichtig, dass wir als Team wachsen und eine starke Einheit bilden. Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.

Ligaportal: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Christian. Wir wünschen euch viel Erfolg in der kommenden Saison!

Christian Weber: Danke, das können wir gebrauchen! Wir freuen uns auf die neue Saison und die Herausforderungen, die vor uns liegen.

Interview Florian Kober

