Peggau Trainer Lesovsky: " Es gewinnen immer die Teams, bei denen einer für den anderen da ist!"

Details Sonntag, 04. August 2024 18:53

Der SV Peggau, ein Traditionsverein, nördlich der Landeshauptstadt beheimatet, hat in der letzten Saison eine beeindruckende Frühjahrsrunde in der Unterliga Mitte gespielt, blieb am Ende aber unter den eigenen Möglichkeiten in der Tabelle. Mit einer treuen Fangemeinde und einer großen Heimstärke ist der Verein stets in den oberen Tabellenregionen zu finden. Wir sprachen mit Trainer Norbert Lesovsky über die vergangene Saison, die aktuellen Herausforderungen und seine Erwartungen für die kommende Spielzeit.

Ligaportal: Norbert, wie blickst du auf die letzte Saison zurück?

Norbert Lesovsky: Mit dem sechsten Platz und 41 Punkten waren wir grundsätzlich zufrieden. Wir haben einige junge Spieler in den Kader integriert, was uns vor Herausforderungen gestellt hat. Am Ende haben uns ein paar Punkte auf die Relegation gefehlt, aber insgesamt können wir zufrieden sein. Leider hatten wir im Frühjahr vier Langzeitverletzte, die uns weiterhin fehlen. Zudem haben einige Spieler ihre Karriere beendet. Das hat uns natürlich beeinträchtigt.

Ligaportal: Wie seid ihr mit diesen personellen Herausforderungen umgegangen?

Norbert Lesovsky: Wir haben ein paar "gestandene" Spieler geholt und junge Kicker aus der Umgebung verpflichtet. Eigentlich wollen wir vor allem junge Spieler fördern, aber angesichts unserer Situation mussten wir auch erfahrene Spieler hinzuholen. Die neuen Spieler haben wir gut integriert, und wir leben von unserem starken Kollektiv. Es gewinnen immer die Teams, bei denen einer für den anderen da ist. Eine funktionierende Hierarchie ist dabei unerlässlich, und die haben wir durch die Spieler, die schon lange dabei sind.

Ligaportal: Wie verlief die Vorbereitung auf die neue Saison?

Norbert Lesovsky: Wir trainieren seit ein paar Wochen und die neuen Spieler haben sich gut eingelebt. Unsere Stärke ist das Teamgefüge, und wir arbeiten hart daran, dass alle gut zusammenarbeiten. Es ist wichtig, dass jeder seine Rolle kennt und wir als Einheit auftreten. Die Vorbereitung läuft gut und die Stimmung im Team ist sehr positiv. Jeder zieht mit, und das merkt man auf dem Platz.

Ligaportal: Habt ihr ein konkretes Saisonziel für die kommende Spielzeit ausgegeben?

Norbert Lesovsky: Wir haben kein offizielles Saisonziel ausgegeben, aber es ist klar, dass der SV Peggau immer im vorderen Drittel der Tabelle stehen möchte. Unser Anspruch ist es, immer oben mitzuspielen und das Bestmögliche aus uns herauszuholen. Wir freuen uns besonders auf die vielen Derbys. Besonders freue ich mich auf das Duell mit dem Aufsteiger Stiwoll, da ich dort selbst vier Jahre tätig war.

Ligaportal: Welche Teams siehst du als Favoriten in dieser Saison?

Norbert Lesovsky: Mein Favorit ist Gössendorf, aber ich traue auch Semriach einiges zu. Beide Teams haben sich gut verstärkt und werden sicherlich eine Rolle im Titelrennen spielen. Letztlich konzentrieren wir uns aber auf uns selbst. Gegen Peggau soll es jedes Team schwer haben. Wir möchten ehrlichen und unterhaltsamen Fußball bieten.

Ligaportal: Was erwartest du von der kommenden Saison?

Norbert Lesovsky: Durch die vielen Derbys erwarte ich mir viele Zuschauer. Die Unterstützung unserer Fans ist enorm wichtig für uns und gibt uns immer einen zusätzlichen Schub. Wir sind bereit in Peggau und freuen uns auf die Saison. Wir möchten unseren Fans spannende Spiele und gute Leistungen bieten. Es wird eine interessante Saison, und wir sind voller Vorfreude. Wir möchten, dass jedes Team, das gegen uns spielt, es schwer hat und dass unsere Heimspiele ein Highlight für die Fans werden.

Ligaportal: Wir danken für die Auskünfte und wüschen viel Erfolg!

