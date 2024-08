SV Gössendorf: Neustart nach bitterem Abstieg – Trainer Hofer und Sportlicher Leiter Jerovsek im Interview

Details Dienstag, 13. August 2024 21:20

Der SV Gössendorf erlebte eine der härtesten Saisons in seiner jüngeren Vereinsgeschichte. Bis zum letzten Spieltag sah es danach aus, als könnten das Team den Klassenerhalt in der Oberliga Mitte aus eigener Kraft schaffen. Doch eine Reihe unglücklicher Umstände führte dazu, dass die Mannschaft auf den Relegationsplatz abrutschte. Dort wartete mit dem GAK ein harter Gegner, der in einer intensiven Relegationsrunde letztlich die Oberhand behielt. Während der GAK nun in der Oberliga spielt, muss sich der SV Gössendorf nach dem bitteren Abstieg in der Unterliga neu orientieren.

Daniel Hofer beschäftigt sich nicht mehr mit dem Abstieg, plant die Zukunft seiner Mannschaft

Doch anstatt in Selbstmitleid zu verfallen, blickt der Verein entschlossen in die Zukunft. Mit einer starken Vorbereitung, einem verjüngten Team und neuen Impulsen durch Neuzugänge wie Elvedin Kehic und Destiny Ekhae ist die Mannschaft bereit, sich der Herausforderung des Wiederaufstiegs zu stellen. Im Gespräch mit Ligaportal spricht Trainer Daniel Hofer ausführlich über die vergangenen Monate, die Vorbereitungen für die kommende Saison und die Ziele des Teams. Der Sportliche Leiter Robert Jerovsek gibt ebenfalls Einblicke in die Planungen des Vereins und die Strategie für die Zukunft.

Interview mit Trainer Daniel Hofer

Ligaportal: Daniel, der Abstieg aus der Oberliga war sicherlich ein emotionaler Tiefschlag für die Mannschaft und den gesamten Verein. Wie habt ihr die letzten Wochen nach der Relegation verarbeitet, und wie war die Stimmung innerhalb des Teams?

Daniel Hofer: Der Abstieg hat uns natürlich hart getroffen. Wir haben viel in die Saison investiert und bis zum Schluss gekämpft, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Die Tage nach der Relegation waren sehr schwer für uns alle, aber wir haben uns schnell darauf verständigt, den Blick nach vorne zu richten. Im Fußball hat man immer die Chance, aus Rückschlägen zu lernen, und genau das haben wir getan. Die Stimmung im Team hat sich schnell wieder gebessert, als wir uns auf die neue Saison vorbereitet haben. Es war wichtig, dass wir diesen Prozess gemeinsam als Einheit durchlaufen haben.

Ligaportal: Du hast angesprochen, dass ihr Lehren aus der letzten Saison gezogen habt. Was habt ihr konkret verändert, um in der kommenden Saison besser aufgestellt zu sein?

Daniel Hofer: Ein wesentlicher Punkt war, dass wir uns sehr intensiv mit der Analyse der vergangenen Saison beschäftigt haben. Wir haben geschaut, wo unsere Schwächen lagen, sei es im taktischen Bereich oder in der Mentalität, und daraufhin unsere Trainingsschwerpunkte angepasst. Wir haben auch an der Breite unseres Kaders gearbeitet, um besser auf Ausfälle reagieren zu können. Das Ziel war es, eine Mannschaft zu formen, die flexibel und widerstandsfähig ist und auf jede Herausforderung vorbereitet ist. Die Vorbereitung verlief sehr positiv, wir haben gegen starke Gegner getestet und konnten schon einige Fortschritte sehen.

Ligaportal: Was sind deine konkreten Erwartungen für die neue Saison in der Unterliga, und welche Teams siehst du als die stärksten Konkurrenten?

Daniel Hofer: Die Unterliga Mitte ist eine sehr ausgeglichene und anspruchsvolle Liga, in der man nichts geschenkt bekommt. Unsere klare Zielsetzung ist es, wieder aufzusteigen, aber uns ist auch bewusst, dass das kein Selbstläufer wird. Andritz und Gratkorn sehe ich als sehr starke Konkurrenten, die sicher auch um den Aufstieg mitspielen werden. Aber auch wir zählen uns zu den Favoriten. Unser Anspruch ist es, oben mitzuspielen und um den direkten Wiederaufstieg zu kämpfen. Das wird ein harter Weg, aber wir sind bereit, diesen zu gehen.

Ligaportal: Ein Großteil eures Kaders besteht aus Spielern, die in eurem Jugend-Ausbildungszentrum ausgebildet wurden. Wie wichtig ist diese Kontinuität für den Verein und das Team?

Daniel Hofer: Das ist eine unserer größten Stärken. 16 Spieler unseres aktuellen Kaders sind Eigengewächse, die bei uns im Jugend-Ausbildungszentrum ausgebildet wurden. Einige von ihnen spielen schon seit der U8 zusammen. Diese lange gemeinsame Zeit schweißt natürlich zusammen und schafft ein starkes Teamgefüge. Die Kontinuität und die gemeinsame Entwicklung sind enorm wichtig für uns, weil sie ein großes Vertrauen und Verständnis auf dem Platz mit sich bringen. Wir wissen, dass wir uns auf diese Jungs verlassen können, und das gibt uns als Trainerteam natürlich ein gutes Gefühl.

Ligaportal: In diesem Sommer habt ihr mit Elvedin Kehic und Destiny Ekhae zwei vielversprechende Neuzugänge verpflichtet. Was können diese Spieler der Mannschaft geben?

Daniel Hofer: Elvedin und Destiny sind zwei Spieler, die perfekt in unser Konzept passen. Elvedin ist ein talentierter Stürmer, der seine fußballerische Ausbildung beim GAK genossen hat. Er wird unsere Offensive verstärken und bringt eine gewisse Erfahrung mit, die uns in wichtigen Spielen helfen kann. Destiny hingegen ist ein sehr junger, aber schon erstaunlich reifer Defensivspieler. Er hat zuletzt in der Oberliga bei Gleinstätten gespielt und wird unsere Defensive stabilisieren. Beide haben sich von Anfang an sehr gut ins Team integriert und ich bin überzeugt, dass sie uns in der kommenden Saison viel Freude bereiten werden.

Robert Jerovsek (Mitte) wechselte vor wenigen Wochen zum SV Gössendorf

Statement des Sportlichen Leiters Robert Jerovsek

„Elvedin Kehic und Destiny Ekhae waren von Anfang an Wunschspieler von uns. Beide sind jung und haben noch viel Entwicklungspotenzial, das sie bei uns ausschöpfen wollen. Gleichzeitig passen sie charakterlich perfekt zu unserem Team, was für uns eine zentrale Rolle spielt. Besonders erfreulich ist es, dass sich bis auf die Abgänge schon vor vielen Wochen 22 Spieler klar zum Verein bekannt haben.

Das zeigt uns, dass der Zusammenhalt innerhalb des Teams und des Vereins stark ist. Wir wollten bewusst keinen großen Umbruch, weil wir von diesen tollen Jungs zu 100% überzeugt sind. Der Zusammenhalt und die Kontinuität im Verein sind die Basis für unseren angestrebten Erfolg.“

Mit den Fans im Rücken wird man zur alten Stärke zurückfinden!

Ligaportal Ausblick für den SV Gössendorf

Der SV Gössendorf steht vor einer spannenden Saison, in der es darum gehen wird, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Mit einer klaren Strategie, einem eingespielten Team und zwei vielversprechenden Neuzugängen hat der Verein die Weichen dafür gestellt. Trainer Daniel Hofer und sein Team sind fest entschlossen, den bitteren Abstieg hinter sich zu lassen und wieder in die Oberliga zurückzukehren.

Bericht und Interview Florian Kober

