SV Feldkirchen: 50 Jahre Fußballtradition – Erfolgreich gegen große Konkurrenz

Am heutigen Samstag feiert der SV Feldkirchen seinen 50. Geburtstag. Der südlich von Graz gelegene Fußballklub blickt auf eine bewegte Geschichte voller Höhen und Tiefen zurück. Was den Verein jedoch besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, sich gegen die starke Konkurrenz in der Region – darunter Vereine wie Kalsdorf, Fernitz, Hausmannstätten und Grambach – durchzusetzen und über ein halbes Jahrhundert hinweg eine wichtige Rolle im regionalen Fußball zu spielen. Dabei verfügt der Club über eine große Kontinuität in der Mitarbeit der Funktioäre, die über Jahrzehnte ihre Funktion ausüben.

Starke Nachbarschaft: Der Wettbewerb im Süden von Graz

Der SV Feldkirchen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1974 gegen eine Vielzahl von Vereinen behaupten müssen. In unmittelbarer Nähe befinden sich Traditionsvereine wie der SC Kalsdorf, der FC Fernitz, der SV Hausmannstätten und der SV Grambach - weitere große Namen sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.

Diese Vereine, ebenfalls fest im regionalen Fußball verwurzelt, stellten über die Jahre eine große Konkurrenz dar. Der Wettbewerb in der Region ist hart, insbesondere da Kalsdorf und auch die Konkurrenz teils höherklassig spielten und somit sportlich wie finanziell eine starke Anziehungskraft auf Spieler und Sponsoren ausübten.

Doch der SV Feldkirchen ließ sich davon nicht beeindrucken. Stattdessen bewies der Klub, dass mit Kontinuität, einem starken Gemeinschaftsgefühl und gezielter Jugendarbeit viel erreicht werden kann. Während viele Vereine Höhenflüge und Abstürze erlebten, gelang es Feldkirchen, sich kontinuierlich zu entwickeln. Diese Ausdauer, gepaart mit einer ruhigen und sachlichen Vereinsführung, machte den Verein zu einer festen Größe im regionalen Fußballgeschehen.

Die Konstanz im Verein SV Feldkirchen

Seit 1999 stehen neun Funktionäre dem Verein ehrenamtlich vor – 25 Jahre lang, mit ungebrochenem Engagement und Hingabe. Diese Konstanz ist sehr ungewöhnlich und verdeutlicht den außergewöhnlichen Zusammenhalt, der den Verein über Jahrzehnte geprägt hat. Besonders hervorzuheben ist Günther Hermann, der seit 29 Jahren das Amt des Obmanns bekleidet. 1995 übernahm er die Rolle von Gründungsobmann Josef Seidl, der den Verein zuvor 21 Jahre lang geführt hatte. Zwei Obmänner in 50 Jahren – eine beinahe unglaubliche Beständigkeit, die nur wenige Vereine vorweisen können.

Der sportliche Werdegang: Von der 2. Klasse über die Gebietsliga bis in die Landesliga

Die sportliche Geschichte des SV Feldkirchen ist geprägt von bemerkenswerten Erfolgen und natürlich auch Rückschlägen. Bereits 1981, nur sieben Jahre nach der Gründung, gelang der Aufstieg in die Gebietsliga. Dies war das erste große Highlight in der Vereinsgeschichte und der Startpunkt für eine erfolgreiche Zeit.

1996 folgte der Sprung in die Unterliga, eine der wichtigsten Ligen der Region Graz, die für den Verein ein großer Meilenstein war. Doch der sportliche Höhepunkt sollte noch kommen: 2002 gelang dem SV Feldkirchen der Aufstieg in die Oberliga, und vier Jahre später, 2006, erreichte der Klub die steirische Landesliga – die sportlich bislang erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte.

Diese Periode in der Landesliga war für Feldkirchen eine Zeit des Aufbruchs und des Wachstums. Der Verein erlangte weit über die Grenzen der Region hinaus Anerkennung und Bekanntheit. Doch wie so oft im Fußball, folgten auch in Feldkirchen nach den Höhen die Tiefen. In den folgenden Jahren musste der Verein wieder Rückschläge verkraften und fand sich zeitweise erneut in der Gebietsliga wieder.

Unter der Führung von Trainer Mario Strohmayer gelang schließlich die sportliche Rückkehr in die Unterliga Mitte, wo der SV Feldkirchen bis heute erfolgreich spielt. Sein Nachfolger René Mirtl setzt den eingeschlagenen Weg fort und führt den Verein stabil in der Liga. Der SV Feldkirchen zeigt damit, dass er sportlich trotz des intensiven Wettbewerbs immer wieder seinen Platz in den oberen Ligen finden kann.

Der Schlüssel zum Erfolg: Jugendarbeit und Gemeinschaft

Ein entscheidender Grund, warum sich der SV Feldkirchen gegen die starke Konkurrenz behaupten konnte, liegt in seiner exzellenten Jugendarbeit. Schon früh erkannte der Verein, dass eine starke Nachwuchsarbeit das Fundament für den langfristigen Erfolg ist. Während viele Klubs auf externe Spieler und kurzfristige Erfolge setzten, konzentrierte sich der SV Feldkirchen auf den eigenen Nachwuchs und investierte in die Jugendarbeit.

Derzeit verfügt der Klub über zwei Kampfmannschaften und ganze zwölf Jugendteams. Diese beachtliche Zahl zeigt, wie tief der Verein in der Region verwurzelt ist und wie wichtig es ihm ist, jungen Menschen eine sportliche Heimat zu bieten. „Es war uns immer wichtig, den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zur Bewegung und sportlichen Betätigung zu geben“, betont Obmann Günther Hermann, der den Klub seit fast 30 Jahren leitet in einem Interview vor wenigen Tagen.

Auch die hervorragende Infrastruktur mit einer modernen Sportanlage spielt eine wichtige Rolle. Der Verein bietet den Nachwuchsspielern optimale Bedingungen, um sich zu entwickeln und den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen. Viele der heutigen Leistungsträger im Verein haben ihre Wurzeln in der Jugendabteilung des SV Feldkirchen und tragen somit den Geist des Vereins in die Zukunft.

50 Jahre – Ein Verein, der Geschichte schrieb - Happy Birthday!

Was den SV Feldkirchen so einzigartig macht, ist nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch die Art und Weise, wie der Verein geführt wird. Feldkirchen hat es geschafft, trotz der großen Konkurrenz in der Region seine Identität zu bewahren. Der Verein hat sich nie von kurzlebigen Trends leiten lassen, sondern kontinuierlich auf Beständigkeit, Nachwuchsarbeit und Gemeinschaft gesetzt.

In den fünf Jahrzehnten seiner Geschichte ist der SV Feldkirchen stets sachlich und ruhig geblieben. Diese Bodenständigkeit ist eines der Erfolgsgeheimnisse, das den Verein durch die Höhen und Tiefen des steirischen Fußballs getragen hat. Die treuen Vereinsmitglieder, die über viele Jahre hinweg an der Spitze des Klubs standen, und die Spieler, die sich aus der eigenen Jugendabteilung entwickelten, sind das Herz dieses Vereins.

Der heutige Festtag ist eine Feier des Zusammenhalts, der Vereinstreue und des sportlichen Erfolgs. Während sich andere Vereine immer wieder neu aufstellen mussten, blieb der SV Feldkirchen ein Ort der Beständigkeit – ein Platz, an dem Tradition, Gemeinschaft und sportliche Leistung Hand in Hand gehen.

Mit Stolz blickt der SV Feldkirchen auf seine bewegte Geschichte zurück, aber auch mit Vorfreude auf die kommenden Jahre. Denn eines ist klar: Dieser Verein wird auch in Zukunft eine feste Größe im regionalen Fußball bleiben. Herzlichen Glückwunsch, SV Feldkirchen, zu 50 Jahren Vereinsgeschichte!

Bericht Florian Kober

