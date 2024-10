SV Kumberg - FC Gratkorn 3:2 – Nachtrag 5. Runde der Unterliga Mitte - Spielbericht und Situationsbericht zur Unterliga Mitte

Details Mittwoch, 02. Oktober 2024 15:38

In einer umkämpften Begegnung der Unterliga Mitte konnte der SVU Kumberg am Dienstagabend einen knappen 3:2-Sieg gegen den FC Raiffeisen Gratkorn feiern. Vor heimischer Kulisse lieferten sich die beiden Teams ein intensives Duell, das erst in den letzten Minuten endgültig entschieden wurde und den 150 Zuschauern eine aufregende Partie bot.

Fabian Tödtling ist seit Wochen in bestechender Form.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Die erste Hälfte begann temporeich, beide Mannschaften agierten offensiv und suchten früh den Weg zum Tor. In der 34. Minute gelang dem SVU Kumberg der erste Treffer des Spiels. Fabian Tödtling nutzte eine Unkonzentriertheit in der Abwehrreihe des FC Gratkorn aus und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss ins Netz in Führung. Tödtling präsentierte sich als eiskalter Vollstrecker und ließ dem Gästekeeper keine Chance.

Die Antwort von FC Gratkorn ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 43. Minute stellte Andraz Fridrih seine Torjägerqualitäten unter Beweis, als er nach einer schön herausgespielten Kombination zum 1:1-Ausgleich traf. Fridrih vollendete einen schnellen Angriff mit einem platzierten Schuss und brachte die Gäste vor der Halbzeit zurück ins Spiel. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

Dramatische Schlussphase und entscheidendes Tor zum 3:1 in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams suchten nach der erneuten Führung, wobei sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte von FC Gratkorn verlagerte. In der 68. Minute gelang dem SVU Kumberg erneut der Führungstreffer. Christian Wittmann erzielte das 2:1 mit einem kraftvollen Schuss ins untere Eck, der dem Torhüter der Gäste keine Abwehrchance ließ.

In der Schlussphase nahm die Dramatik der Partie weiter zu. Der SVU Kumberg schien das Spiel entschieden zu haben, als Genc Buqa in der 90. Minute das 3:1 erzielte. Buqa bewies im Strafraum Nervenstärke und schloss einen Konter präzise ab. Die Anhänger der Heimmannschaft feierten bereits den vermeintlich sicheren Sieg.

Doch die Gäste aus Gratkorn gaben sich nicht geschlagen. In der Nachspielzeit, in der 92. Minute, gelang Mergim Krasniqi der Anschlusstreffer zum 3:2. Der Stürmer des FC Gratkorn bewies Kaltschnäuzigkeit und sorgte mit seinem Treffer für eine nervenaufreibende Schlussphase. In den verbleibenden Minuten drängte Gratkorn auf den Ausgleich, doch die Abwehr des SVU Kumberg hielt dem Druck stand und sicherte sich letztlich den knappen Sieg.

Tabellenstand und Bedeutung des Spiels

Dieser Sieg bringt dem SVU Kumberg wertvolle Punkte ein. Nach sieben Spielen rangiert das Team nun auf dem siebten Platz der Unterliga Mitte mit 10 Punkten. Die Mannschaft zeigte eine starke kämpferische Leistung und bewies vor allem in der Defensive Nervenstärke.

Für den FC Raiffeisen Gratkorn bedeutet die knappe Niederlage eine verpasste Chance, weiter in der Tabelle nach oben zu klettern. Mit 12 Punkten belegen sie aktuell den sechsten Platz, gleichauf mit dem SV Übelbach. Trotz der Niederlage kann Gratkorn aus der Leistung in Kumberg Selbstvertrauen schöpfen, da sie bis zur letzten Sekunde kämpften und sich nicht aufgaben.

Überblick der Liga - Herbst 2024

Die Unterliga Mitte ist nach sieben Spieltagen eng umkämpft, wobei es an der Spitze eine kleine Dominanz von zwei Teams gibt. SV Baumit Peggau führt die Tabelle mit beeindruckenden 19 Punkten an, nachdem sie in sieben Spielen sechs Siege und ein Unentschieden eingefahren haben. Peggau zeigte sich besonders offensivstark und erzielte bereits 21 Tore bei nur fünf Gegentreffern. Auf dem 2. Platz** folgt Andritz, das mit 16 Punkten ebenfalls eine starke Saison spielt. Auch Gössendorf liegt punktgleich mit Andritz auf dem dritten Platz.

Weiter unten in der Tabelle kämpfen Teams wie Hitzendorf, USV Raika Pfleger Bau Stiwoll und St. Marein / Graz um den Anschluss. Besonders St. Marein steht nach sieben Spielen und nur einem Punkt mit dem Rücken zur Wand. Sie haben bereits 34 Gegentore kassiert und sind das Schlusslicht der Liga.

Ausblick auf die nächste Runde

In der kommenden 8. Runde stehen spannende Begegnungen an. Besonders das Spiel zwischen dem Tabellenführer SV Baumit Peggau und Feldkirchen am 05.10. wird mit Spannung erwartet. Auch das Duell zwischen Andritz und dem FC Raiffeisen Gratkorn am 04.10. wird richtungsweisend sein, da Gratkorn nach der Niederlage gegen Kumberg wieder punkten will, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Der SVU Kumberg tritt auswärts gegen den SV Technopark Raaba-Grambach an, der nach sechs Spielen auf dem 8. Platz** rangiert. Dieses Spiel könnte für Kumberg eine Chance sein, sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und möglicherweise einen weiteren Sprung nach oben zu machen.

Die Unterliga Mitte bleibt weiterhin spannend, und mit Blick auf die kommenden Spiele darf man gespannt sein, wie sich die Teams im weiteren Saisonverlauf entwickeln.

Aufstellungen: Kumberg: Daniel Koller - Kevin Hacker, Marco Nager, Marco Zierler, Paul Schlager - Christian Wittmann, Max Birke, Jakob Grimm, Marco Gamper - Fabian Tödtling (K), Dominik Messner

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Genc Buqa, Michael Klug, Matthias Magor, Paul Niklas Barlowitsch, Jan Peter Svetits

Trainer: Matthias Hopfer , BEd

- FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Adnan Hajdarevic, Mario Lovre Vojkovic, Oliver Egger, Max Zettler - Kian Kadkhodaei (K), Mergim Krasniqi, Dusan Krpic - Semin Mrkaljevic, John Reck, Andraz Fridrih

Ersatzspieler: Andreas Grossegger, Marc Jan König, Veron Buqa, Florian Madrutner, Gideon Binfor, Florian Felix Maier

Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober Kumberg - Gratkorn 3:2 (1:1)

92 Mergim Krasniqi 3:2

91 Genc Buqa 3:1

68 Christian Wittmann 2:1

43 Andraz Fridrih 1:1

34 Fabian Tödtling 1:0



