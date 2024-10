SV Andritz rettet späten Punkt gegen FC Gratkorn - Ausgleich in der 98.Minute

Details Samstag, 05. Oktober 2024 00:37

Das Nordderby der Saison zwischen dem SV Andritz und dem FC Raiffeisen Gratkorn hielt, was es versprach: ein packendes und intensives Spiel, in dem beide Mannschaften bis zur letzten Sekunde alles gaben. Während Gratkorn nach dem Abstieg und einem schwierigen Saisonstart langsam unter Trainer Alexander Pettinger in Form kommt, präsentierte sich Andritz von Beginn an als das in dieser Saison stabilere Team. Die Partie endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, das vor allem durch einen dramatischen Schlussakt entschieden wurde.

Die erste Halbzeit: Gratkorn startet stark, Andritz kontert

Von der ersten Minute an war klar, dass Gratkorn, das in der laufenden Saison immer besser in Fahrt gekommen ist, bereit war, im Derby ein Zeichen zu setzen. Mit aggressivem Pressing und einer gut organisierten Defensive störte die Mannschaft von Trainer Pettinger früh den Spielaufbau der Andritzer, die sich zunächst schwer taten, ins Spiel zu finden.

Bereits in der 6. Minute hatte Gratkorn die erste große Chance: Ein Freistoß von der rechten Seite segelte gefährlich auf das Tor von Andritz-Keeper Sammy Andrae, doch der Ball traf nur die Stange. Kurz darauf folgte ein weiterer Vorstoß, diesmal über die linke Seite, bei dem Gratkorn gefährlich vors Tor kam, doch Andrae parierte glänzend.

Andritz fand nur langsam ins Spiel, konnte sich jedoch nach 20 Minuten immer besser befreien und kam selbst zu ersten Chancen. Ein Freistoß von Dorian Zoccali in der 5. Minute strich knapp am Tor vorbei, und auch ein Vorstoß von Jasper Grillitsch endete mit einem Schuss, der das Tor nur um Haaresbreite verfehlte. In der 32. Minute hatte die Partie sich weitgehend ausgeglichen, beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld.

Besonders auffällig war, wie die Gratkorner Abwehr um Kapitän Kian Kadkhodaei die gefährlichen Offensivaktionen von Andritz immer wieder clever entschärfte. Doch auch Andritz' Defensive stand sicher und verhinderte eine Gratkorner Führung vor der Pause. Nach einer spannenden, aber torlosen ersten Halbzeit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Gratkorn trifft, Andritz zeigt Moral

Nach dem Seitenwechsel intensivierten beide Teams das Tempo. Gratkorn blieb weiterhin gefährlich, besonders bei Standards und Kontern. Ein harmloser Freistoß in der 50. Minute ließ noch keine große Gefahr erahnen, doch wenig später kam es anders. In der 61. Minute brachte Gratkorn frische Kräfte: Der eingewechselte John Reck, der nur sechs Minuten später in den Fokus rückte, sollte zum Torschützen avancieren.

In der 71. Minute konterte Gratkorn nach einem Ballverlust von Andritz blitzschnell. Eine präzise Flanke von Mergim Krasniqi fand Reck im Strafraum, der den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für Gratkorn traf. Das Gästeteam jubelte ausgelassen, während Andritz sich plötzlich in einer ungewohnten Lage wiederfand: einem Rückstand im eigenen Stadion vor 250 Zuschauern.

Trainer Marco Pegrin reagierte umgehend und brachte frische Kräfte in die Partie. Mit Manuel Stelzer und Maximilian Ulbing kamen zwei Spieler, die das Offensivspiel beleben sollten, und Andritz drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Immer wieder war es die Flügelzange mit Lukas Mairold und Thomas Hastreiter, die Gratkorn vor Probleme stellte. Doch die Gratkorner Verteidigung, allen voran der überragende Mario Vojkovic, hielt dem Druck lange stand.

Die dramatische Schlussphase: Andritz rettet einen Punkt

Je länger die Partie dauerte, desto hektischer wurde sie. Andritz warf alles nach vorne, während Gratkorn versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.In der 98. Minute, bereits weit in der Nachspielzeit, gab es eine letzte Möglichkiet für Andritz. Sein präziser Treffer ließ Gratkorns Torhüter Lan Vunderl keine Chance – der Ball schlug unhaltbar im Netz ein. Der Jubel im Stadion war riesig, Andritz rettete in letzter Sekunde das 1:1.

Für beide Teams war es ein verdienter Punkt, wenngleich Gratkorn sich wohl etwas mehr über den verpassten Sieg ärgern wird.

Trainerstimmen nach dem Spiel

Marco Pegrin (SV Andritz):

„Gratkorn war in der ersten Halbzeit klar besser und hat uns durch ihre aggressive Spielweise Probleme bereitet. Wir sind nach dem Rückstand aber sehr gut zurückgekommen, und ich bin stolz auf die Moral meiner Mannschaft. Der Ausgleich in der Nachspielzeit ist eine Belohnung für unsere harte Arbeit.“

Alexander Pettinger (FC Raiffeisen Gratkorn):

„Wir haben versucht, unser Spiel durchzuziehen, und das hat in der ersten Halbzeit auch gut funktioniert. Leider ist es uns nicht gelungen, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Andritz hat am Ende enormen Druck gemacht, und der Ausgleich war aus ihrer Sicht verdient, auch wenn es für uns natürlich bitter ist.“

Aufstellungen

SV Andritz:

Sammy Andrae – Nedim Becirevic, Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter – Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Markus Eckhard, Eldin Omerovic – Dorian Zoccali

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Lorenz Kompass, Tobias Köchl, Manuel Stelzer, Maximilian Leon Ulbing, Nico Stadlhofer

Trainer: Marco Pegrin

FC Raiffeisen Gratkorn:

Lan Vunderl – Adnan Hajdarevic, Kian Kadkhodaei (K), Mario Lovre Vojkovic, Max Zettler – Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier, Dusan Krpic – Semin Mrkaljevic, Florian Madrutner, Gideon Binfor

Ersatzspieler: Andreas Grossegger, Marc Jan König, John Reck, Daniel Druckeschitz, Anes Halitovic, Veron Buqa

Trainer: Alexander Pettinger

Ausblick auf die nächsten Spiele

Mit dem 1:1 bleibt der SV Andritz weiterhin ungeschlagen auf heimischem Boden und steht mit 17 Punkten auf Platz 3 der Tabelle. Nächste Woche wartet jedoch eine schwere Aufgabe: Der Tabellenzweite Gössendorf empfängt das Team von Marco Pegrin. Gratkorn hingegen, derzeit auf Platz 6, hofft, im Heimspiel gegen Grambach die nächsten drei Punkte einzufahren und sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

In der Tabelle führt weiterhin SV Baumit Peggau mit 19 Punkten vor Gössendorf, das punktgleich auf Platz 2 rangiert. Gratkorn bleibt mit 13 Punkten im Mittelfeld, wird jedoch alles daran setzen, den Rückstand auf die Top 3 zu verkürzen.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : Gratkorn - 1:1 (0:0)

98 Maximilian Leon Ulbing 1:1

71 John Reck 0:1

