Duell zwischen SV Übelbach und USV Stiwoll endet Unentschieden - Ausgleich in der Nachspielzeit

Ein umkämpftes Duell in der Unterliga Mitte bot den Zuschauern am Freitagabend ein spannendes Spiel zwischen dem SV Übelbach und dem USV Stiwoll. In der achten Runde dieser Saison trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Patrick Vögl brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung, doch Pascal Neger rettete in der Nachspielzeit einen Punkt für die Gäste. Die Partie war geprägt von viel Kampf und einem dramatischen Finish.

Übelbach geht in Führung - Vögl trifft für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften ihre Chancen suchten. Der SV Übelbach, vor heimischem Publikum spielend, zeigte sich jedoch etwas zielstrebiger. In der 37. Minute ergab sich eine vielversprechende Gelegenheit für die Gastgeber: Ein Freistoß aus 20 Metern brachte den Ball zunächst in die Mauer, jedoch konnte sich die Mannschaft keinen Vorteil verschaffen, da ein Stürmerfoul folgte. Doch nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, gelang es dem SV Übelbach, die Führung zu erzielen. NDas Team setzte sich auf der linken Seite durch und man spielte den Ball flach in die Mitte. Patrick Vögl ließ sich diese Chance nicht entgehen und vollendete zum 1:0, indem er den Ball am Torhüter der Gäste vorbei ins Netz beförderte.

Mit diesem Treffer ging der SV Übelbach in Führung und konnte mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause gehen. Der Zwischenstand von 1:0 spiegelte die leichten Vorteile der Gastgeber wider, auch wenn die Begegnung weiterhin auf Messers Schneide stand.

Stiwoll schlägt in letzter Minute zurück - Neger trifft zum Endstand

In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams den Druck. Die USV Stiwoll, angetrieben von einer kleinen, aber lautstarken Fangruppe, die den Übelbacher Anhängern Konkurrenz machte, versuchte vehement, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber verteidigten ihre Führung jedoch mit großem Einsatz und ließen kaum zwingende Chancen für die Gäste zu. Doch als das Spiel in die entscheidende Phase eintrat, sollte sich das Blatt noch wenden.

In der 90. Minute, kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, erhielt Stiwoll eine Ecke, die für ein letztes Aufbäumen der Gäste sorgte. Die Nachspielzeit wurde auf 93 Minuten verlängert, was den Gästen zusätzliche Hoffnung verlieh. Schließlich war es Pascal Neger, der in der 92. Minute den Ausgleichstreffer für den USV Stiwoll erzielte und seine Mannschaft jubeln ließ. Sein Treffer besiegelte das 1:1 und brachte den Gästen einen hart erkämpften Punkt.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel mit einem Unentschieden. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und wurden jeweils mit einem Punkt belohnt. Dieses spannende Duell in der Unterliga Mitte zeigte erneut die ausgeglichene und spannende Natur der Liga.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : Stiwoll - 1:1 (1:0)

92 Pascal Neger 1:1

41 Patrick Vögl 1:0

