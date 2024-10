Umkämpftes Duell in der Unterliga Mitte: Gössendorf bezwingt Hitzendorf auswärts mit 2:1

Details Samstag, 05. Oktober 2024 13:30

Ein umkämpftes Duell zwischen der Sportunion Hitzendorf und dem SV Gössendorf in der Unterliga Mitte endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gäste. Beide Mannschaften zeigten über weite Strecken des Spiels engagierte Leistungen, obwohl die erste Halbzeit wenig Höhepunkte bot. Gössendorf sicherte sich schließlich den Sieg durch Tore von David Ruchti und Elias Pötsch, während Hitzendorfs Dennis Weigelt mit einem Elfmetertor den Anschluss herstellte.

Gössendorf setzt die ersten Akzente - Tore fielen erst nach der Pause

Die Partie begann mit einem dominanten Auftreten der Gäste aus Gössendorf, die in den ersten Minuten viel Ballbesitz verbuchen konnten. Eine frühe Gelegenheit bot sich Velikogne, doch der Tormann von Hitzendorf parierte souverän. Die erste Halbzeit verlief insgesamt ereignisarm, beide Mannschaften konnten keine nennenswerten Chancen herausspielen, und die Zuschauer bekamen ein eher schwaches Spiel zu sehen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie jedoch an Fahrt auf. In der 59. Minute gelang David Ruchti der Führungstreffer für Gössendorf. Nach einem hart umkämpften Ballgewinn fand Ruchti die Lücke und schoss die Gäste in Führung. Dieses Tor brachte Gössendorf weiter ins Spiel, und sie konnten ihren Vorsprung schnell ausbauen.

Nur sechs Minuten später erhöhte Elias Pötsch mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck auf 2:0. Der Treffer war das Ergebnis einer hervorragend gespielten Aktion, die die Defensive von Hitzendorf überlistete. Pötsch zeigte dabei seine ganze Klasse und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

Hitzendorf kämpft sich zurück - am Ende gehen die Punkte aber nach Gössendorf

Doch die Gastgeber von der Sportunion Hitzendorf gaben nicht auf und wurden für ihren Einsatz belohnt. In der 67. Minute erhielten sie einen Elfmeter, den Dennis Weigelt sicher verwandelte. Dieser Treffer zum 1:2 brachte die Spannung zurück ins Spiel und gab Hitzendorf neuen Mut, während Gössendorf mit defensiver Stabilität agieren musste.

Rinner Stefan mit einem sehenswerten Rückzieher der aber in Zentimeter das Tor verfehlt. Ticker UL Mitte, Ticker-Reporter

In der Schlussphase wurde es hektisch. Gössendorfs Spieler Elvedin Kehic sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was Hitzendorf zusätzliche Räume für die letzen Minuten eröffnete. Doch der Torhüter von Gössendorf, Köhler, erwies sich als unüberwindbares Hindernis. Er parierte mehrere gefährliche Abschlüsse der Hitzendorfer, darunter auch einen sehenswerten Angriff über die rechte Seite in der 89. Minute.

Die Nachspielzeit brachte keine weiteren Treffer mehr ein. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Hitzendorf den Ausgleich nicht erzwingen. Gössendorf verteidigte die knappe Führung mit Geschick und sicherte sich den Auswärtssieg.

In einem intensiven Spiel, das vor allem in der zweiten Hälfte an Spannung gewann, konnte Gössendorf durch eine kompakte Teamleistung und die entscheidenden Tore von Ruchti und Pötsch die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Hitzendorf zeigte Kampfgeist, musste sich letztlich jedoch geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Statement von Georg Winkler (Vorstand Sport) - Gössendorf

„Wir haben heute gegen einen sehr defensiven Gegner nicht geglänzt, aber letztendlich verdient gewonnen. Unsere Jungs und das gesamte Trainerteam arbeiten Woche für Woche sehr hart, und es freut mich ungemein, dass sie dafür belohnt werden. Unser Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich wieder aufzusteigen, aber vor allem auch, unsere jungen, hungrigen Spieler stetig weiterzuentwickeln und sie optimal zu fördern!“

Aufstellungen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Dennis Weigelt, Sebastian Kropf, Manuel Nagl-Gsöls - Paul Dallago, Michael Seufzer (K), Moritz Gutjahr, Michael Marko, Leo Paulitsch - Laurenz Kogler

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Paul Suppan, Stefan Werner Fleischhacker, Thomas Friedl, Christoph Groß, Lukas Lackner

Trainer: DI Oliver Baumann

- SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler - Florian Schmied, Tobias Deimel, Destiny Afiangbosa Ekhae - Elias Pötsch, David Ruchti, David Julian Slavec, Stefan Rinner, Sascha-Martin Fischl, Jakob Urlep (K) - Jakob Velikogne

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, Lucas Radauer, Fabian Fleck, Elvedin Kehic, Louca Tacheron

Trainer: Daniel Hofer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SU Hitzendorf : Gössendorf - 1:2 (0:0)

69 Dennis Weigelt 1:2

66 Elias Pötsch 0:2

59 David Ruchti 0:1

