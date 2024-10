Spektakel in Kumberg: SVU Kumberg gewinnt turbulentes Duell gegen Raaba-Grambach

Ein aufregendes Spiel in der Unterliga Mitte bot den Zuschauern in Kumberg alles, was das Fußballherz begehrt. Der SVU Kumberg setzte sich am Ende knapp mit 4:3 gegen den SV Raaba-Grambach durch. Das Spiel zeichnete sich durch viele Wendungen und dramatische Szenen aus. Bereits zur Halbzeit führte der Gastgeber, doch die zweite Hälfte bot noch mehr Spannung, Tore und hitzige Momente.

Erste Halbzeit: Eigentor bringt Führung für Kumberg

Der SVU Kumberg startete engagiert in die Partie und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. In der 17. Minute war das Glück auf ihrer Seite, als ein Eigentor der Gäste durch Michael Fras, nach einer flachen Hereingabe von Messner zur 1:0-Führung für die Kumberger führte. Trotz weiterer Chancen, darunter ein Stangenschuss von Tödling und später auch von Wittmann, blieb es beim knappen Vorsprung zur Pause. Die Raaba-Grambacher hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten, unter anderem durch Luttenberger, der jedoch aus 11 Metern über das Tor schoss.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer dominanten Vorstellung der Kumberger, die klar den Ton angaben. Doch die Gäste aus Raaba-Grambach blieben gefährlich, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Die Zuschauer wurden mit spannenden Spielszenen und einem ansprechenden Fußball unterhalten.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause legten die Gastgeber sofort nach. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Tödling eiskalt auf 2:0. Doch die Gäste antworteten prompt. Innerhalb von wenigen Minuten glich der SV Raaba-Grambach aus. Erst verkürzte Luttenberger in der 53. Minute mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:1, ehe in der 56. Minute ein Kopfball von Robin Steyer den 2:2-Ausgleich brachte.

Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf. Die Kumberger ließen sich jedoch nicht entmutigen. In der 57. Minute brachte ein Zusammenspiel von Tödling und Wittmann die erneute Führung für die Hausherren zum 3:2. Aber damit war das Torfestival noch nicht vorbei. In der 71. Minute nutzte Tödling eine Unachtsamkeit der Gäste, um das 4:2 zu erzielen, während der gegnerische Torwart außerhalb des Strafraums war.

Doch der SV Raaba-Grambach gab nicht auf. Sackl bediente Götz, der in der 77. Minute mit dem Anschlusstreffer auf 4:3 verkürzte. Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen, die in einer Gelb-Roten Karte für Kumbergs Markus Ostermann gipfelten. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit in den letzten Minuten behielt Kumberg die Oberhand und sicherte sich den knappen Sieg. Der Abpfiff in der 92. Minute besiegelte einen hart erkämpften Heimsieg für den SVU Kumberg, der sich mit dieser Leistung wertvolle Punkte in der Tabelle sicherte und den Fans ein unvergessliches Spiel bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter fredl tataaa (1447 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter fredl tataaa mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.