SV Peggau siegt gegen SV Feldkirchen in der letzten Minute - Siegtreffer in der 94. Minute

In einem Duell in der Unterliga Mitte trafen der Tabellenführer SV Peggau und der SV Feldkirchen aufeinander. Die Partie begann mit einem Rückstand für die Hausherren, doch am Ende drehte der SV Peggau das Spiel durch zwei späte Tore. Der entscheidende Treffer von Patrick Moisenbichler in der Nachspielzeit brachte den Gastgebern einen 2:1-Sieg. Beide Teams zeigten einen kämpferischen Einsatz, was den Fans eine mitreißende Begegnung bot, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Feldkirchen mit der Führung - der Gast führt auch zur Pause

Das Spiel begann mit viel Druck auf beiden Seiten, wobei der SV Feldkirchen die erste gefährliche Aktion hatte. In der 40. Minute setzte Daniel Klimacsek einen Schuss aus zehn Metern ins Netz und brachte damit die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Defensive der Peggauer hatte hier das Nachsehen. Nur wenige Minuten zuvor hatte ein flacher Schuss von Peggau den Weg fast ins Tor gefunden, doch ein Verteidiger von Feldkirchen konnte den Ball auf der Linie klären. Ein Konter der Gäste führte zwar zum vermeintlichen zweiten Treffer, dieser wurde jedoch wegen Abseits zurückgenommen.

Der SV Peggau versuchte, sofort zu antworten, aber die erste Halbzeit endete mit einem Rückstand für die Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel drückte Peggau auf den Ausgleich. Ein starker Schuss von Markus Blaschek in der 53. Minute sorgte schließlich für das 1:1. Der Stangler von rechts wurde vom Torwart noch abgewehrt, doch Blaschek reagierte am schnellsten und verwandelte den Nachschuss.

Peggau dreht das Spiel in der Schlussphase

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhten die Peggauer den Druck auf die Gäste. Immer wieder versuchten sie durch Standardsituationen und gezielte Angriffe, die Führung zu übernehmen. Die Defensive von Feldkirchen musste sich zahlreichen Angriffen erwehren, wobei der Torhüter mehrfach glänzend parierte. Doch auch die Feldkirchener versuchten ihr Glück mit einem Freistoß aus 16 Metern, der allerdings in der Mauer hängen blieb.

Die Schlussminuten waren geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften. Der SV Peggau bekam in der 94. Minute einen Freistoß zugesprochen, den Patrick Moisenbichler gekonnt aus 20 Metern direkt verwandelte und somit das Spiel zugunsten der Gastgeber entschied. Feldkirchen konnte keinen weiteren Treffer mehr erzielen und so bleiben die Punkte am Ende in Peggau.

Der SV Peggau sicherte sich damit drei wichtige Punkte und steht in der Tabelle der Unterliga Mitte vor. allen anderen Teams. Das Spiel war ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich das Blatt im Fußball wenden kann und zeigte die Entschlossenheit der Heimmannschaft, die Partie auch nach einem Rückstand noch zu drehen.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Peggau : Feldkirchen - 2:1 (0:1)

94 Patrick Moisenbichler 2:1

53 Markus Blaschek 1:1

40 Daniel Klimacsek 0:1

Details

